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Нужно только масло: посмотрите на эффективный (и очень смешной) способ борьбы с белками

13.02.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У женщины из Британии во дворе стояла кормушка для птиц, из которой постоянно воровали еду белки. Тогда хозяйка решила применить популярный и очень эффективный способ борьбы с этими грызунами. Кормушка стояла на столбике, и женщина просто намазала его маслом! Когда очередная белка попробовала добраться до еды, ее ждал сюрприз. Посмотрите, как она пыталась залезть на скользкий столб.

 
 
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