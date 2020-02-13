|
Нужно только масло: посмотрите на эффективный (и очень смешной) способ борьбы с белками
Источник материала: Tut.by
У женщины из Британии во дворе стояла кормушка для птиц, из которой постоянно воровали еду белки. Тогда хозяйка решила применить популярный и очень эффективный способ борьбы с этими грызунами. Кормушка стояла на столбике, и женщина просто намазала его маслом! Когда очередная белка попробовала добраться до еды, ее ждал сюрприз. Посмотрите, как она пыталась залезть на скользкий столб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белкам наверняка очень обидно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)