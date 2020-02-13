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«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии и закон об отсрочках обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
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Срочную службу в армии и закон об отсрочках обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных...
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