ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»

13.02.2020 16:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии и закон об отсрочках обсуждали в программе «В обстановке мира».

Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Весенний призыв: как это будет выглядеть, сколько планируете призвать? Будет дефицит или не будет?

«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Дефицит ещё будет. Он связан с тем, что закон тоже ещё не вступил в полную силу. Небольшой дефицит будет. Но в то же время, закон всё равно постепенно будет действовать. Допустим, те граждане, которые ранее имели право на отсрочку, особенно выпускники учреждений образования до 1 сентября – естественно, они эту отсрочку не получат. И те, кто выпускается, допустим, не в летний период, а весной, начиная с февраля-месяца из учебных заведений, они, естественно, подлежат очередному весеннему призыву.

Люди в материале: Андрей Мурашов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочную службу в армии и закон об отсрочках обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин хочет занять в России 10 млрд рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика