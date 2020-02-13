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Минфин хочет занять в России 10 млрд рублей

13.02.2020 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.

Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец.

"Это, скорее всего, будет второй квартал", - сказал замминистра. 

Что касается объема размещения, то, по словам Андрея Белковца, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей. 

"Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил замминистра.

Он отметил, что новые выпуски облигаций будут уже пятилетними (ранее срок размещения составлял три года). "Доходность? Текущий уровень плюс некая премия за увеличение сроков", - добавил Андрей Белковец.

 
 
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Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.
 
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