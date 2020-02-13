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Минфин хочет занять в России 10 млрд рублей
Источник материала: Партизан
Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.
Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец.
"Это, скорее всего, будет второй квартал", - сказал замминистра.
Что касается объема размещения, то, по словам Андрея Белковца, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей.
"Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил замминистра.
Он отметил, что новые выпуски облигаций будут уже пятилетними (ранее срок размещения составлял три года). "Доходность? Текущий уровень плюс некая премия за увеличение сроков", - добавил Андрей Белковец.
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Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.
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