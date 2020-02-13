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Профсоюзы и прокуратура проведут прием в Горках

13.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

18 февраля правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси вместе с прокуратурой Горецкого района проведут прием граждан по вопросам трудового законодательства.

 

Профсоюзы и прокуратура проведут прием в Горках

На прыдущем приеме два человека получили юридические консультации главного правового инспектора труда обкома профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николая Феськова, прокурора Горецкого района Александра Тарасюка и председателя районного объединения профсоюзов Леонида Егоренко. Фото Михаила Левцова

 

Где?

Улица Якубовского, 40, зал «Прытулачак»

Когда?

С 10:00 до 12:00

 

Первый в этом году правовой прием в бизнес-инкубаторе ООО «Технопарк Горки» провели в январе главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников нефтяной, газовой промышленности Николай Феськов, прокурор района Александр Тарасюк и председатель районного объ­единения проф­союзов Леонид Егоренко. За юридической консультацией обратились 2 человека.

Мужчину уволили по соглашению сторон 4 января, однако не выплатили квартальную премию. Свое решение мотивировали положением об оплате труда. Дескать, увольняющимся работникам она не положена. К тому же уволился раньше, чем ее получили другие работники. Это произошло 10 января. По словам обратившегося, дисциплинарных взысканий у него не было. При этом речь идет о приличной сумме в 400 рублей.

Николай Феськов увидел в обращении работника нарушение нанимателем Трудового кодекса. Было бесплатно составлено исковое заявление и подано в суд Горецкого района. У работника есть возможность взыскать с работодателя не только сумму квартальной премии, которую обязаны были выплатить в день увольнения, но и пеню в виде среднедневного заработка за каждый день просрочки. Прокурора района заинтересовала и другая информация об изменениях условий труда в этой организации: с целью экономии перевод водителей на разъездной характер работы, чтобы не оплачивать командировочные расходы. По словам Александ­ра Тарасюка, законность таких изменений будет подвергнута проверке.

Второй обратившийся на прием высказал критические замечания по поводу рассмотрения специалистами управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома его обращений. Александр Тарасюк сообщил, что соблюдение требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц специалистами управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома при рассмотрении обращений заявителя будет проверено прокуратурой района.

 

Елена Агейчик


 
 
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  18 февраля правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси вместе с прокуратурой Горецкого района проведут прием граждан по вопросам трудового...
 
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