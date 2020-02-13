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Профсоюзы и прокуратура проведут прием в Горках
13.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 февраля правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси вместе с прокуратурой Горецкого района проведут прием граждан по вопросам трудового законодательства.
Где?
Улица Якубовского, 40, зал «Прытулачак»
Когда?
С 10:00 до 12:00
Первый в этом году правовой прием в бизнес-инкубаторе ООО «Технопарк Горки» провели в январе главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников нефтяной, газовой промышленности Николай Феськов, прокурор района Александр Тарасюк и председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко. За юридической консультацией обратились 2 человека.
Мужчину уволили по соглашению сторон 4 января, однако не выплатили квартальную премию. Свое решение мотивировали положением об оплате труда. Дескать, увольняющимся работникам она не положена. К тому же уволился раньше, чем ее получили другие работники. Это произошло 10 января. По словам обратившегося, дисциплинарных взысканий у него не было. При этом речь идет о приличной сумме в 400 рублей.
Николай Феськов увидел в обращении работника нарушение нанимателем Трудового кодекса. Было бесплатно составлено исковое заявление и подано в суд Горецкого района. У работника есть возможность взыскать с работодателя не только сумму квартальной премии, которую обязаны были выплатить в день увольнения, но и пеню в виде среднедневного заработка за каждый день просрочки. Прокурора района заинтересовала и другая информация об изменениях условий труда в этой организации: с целью экономии перевод водителей на разъездной характер работы, чтобы не оплачивать командировочные расходы. По словам Александра Тарасюка, законность таких изменений будет подвергнута проверке.
Второй обратившийся на прием высказал критические замечания по поводу рассмотрения специалистами управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома его обращений. Александр Тарасюк сообщил, что соблюдение требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц специалистами управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома при рассмотрении обращений заявителя будет проверено прокуратурой района.
Елена Агейчик
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18 февраля правовой инспектор Федерации профсоюзов Беларуси вместе с прокуратурой Горецкого района проведут прием граждан по вопросам трудового...
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