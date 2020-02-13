«Будут проблемы». В гомельской ДЮСШ, где недовольны зарплатой, работников заставляют «осуждать обратившихся в КГК»

Источник материала: Tut.by

История недовольных по-новому начисленной зарплатой тренеров из гомельской ДЮСШ № 5 получила неожиданное продолжение. После их обращения в Администрацию президента и КГК, а также публикации на TUT.BY, как утверждают работники, им предложили подписать протокол заседания, в котором оказался совсем не тот текст, который, по их ожиданиям, должен был быть. А тем, кто вник и не подписал, обещают «проблемы».



Фото: Елена Бычкова

Что произошло?

Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля, январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские . В некоторых случаях разбежка составляет до 250 рублей. Со своей проблемой работники обратились на TUT.BY, а также написали письмо (правда, анонимное) в Администрацию президента, а копию — в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.

«Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую — и мы бы пошли искать работу в других сферах?» — пишут работники школы.

Начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорь Полуян и администрация спортшколы утверждают, что все, что журналистам озвучили тренеры, — неправда.

Что было дальше?

— У нас вчера были соревнования, и прямо в манеж, где все проходило, приехала Ирина Владимировна (и.о директора СДЮШОР Мороз) с бумагами, сказала, что это протокол заседания, которое у нас проходило два дня назад с участием начальника отдела спорта и туризма, и что этот протокол надо подписать. Мы в суете, не задумываясь, подписали — всего, наверное, 11 человек. Никто не читал, было некогда, — вздыхают тренеры.

Полную версию протокола собрания трудового коллектива попросила лишь одна работница спортшколы — она просит не публиковать ее имени, все данные есть в редакции, — прочитала, возмутилась и не стала подписывать.

— Текст был о том, что работники не имеют претензий к своей зарплате за январь, а также осуждают и не поддерживают действия анонима, направившего письмо в Администрацию президента и Госконтроль. Конечно, я возмутилась и сказала, что ничего подписывать не буду. Мне стали угрожать, что будут проблемы, — рассказывает тренер.

Сфотографировать протокол работнице не удалось, зато беседу она записала на диктофон. Аудиозапись есть в редакции TUT.BY.

— Читай быстрее, расписывайся, а то будут проблемы! — требует женский голос. Тренер утверждает, что он принадлежит и. о. директора ДЮСШ Ирине Мороз.

— Я напишу, что не согласна. Мне непонятно.

— Что тебе непонятно? У тебя будут проблемы.

— «Нарушений в начислении зарплаты не выявлено» — вот с я с этим не согласна. Я не буду это подписывать. Выражать негативное отношение к анонимке я тоже не согласна.

— Весь коллектив подписал. Ты что, против коллектива идешь? Поехали к Полуяну (начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома. — Прим. TUT.BY), я не могу без этой подписи отдавать ему документы.

Мы попробовали получить комментарий по ситуации самой Ирины Владимировны.

— Извините, я очень занята. И буду еще занята. Очень много вопросов, — ответила нам руководитель по телефону — и прекратила разговор.

Трое тренеров сегодня в присутствии корреспондента TUT.BY слушают запись и берутся за голову: «Что же мы сделали! Зачем подписали! Напишите, пожалуйста, что мы тоже не согласны». Еще один сотрудник спортшколы, общаясь с TUT.BY по телефону, сказал, что «подписал бумаги обманом и очень сожалеет об этом».

TUT.BY будет следить за судьбой работников гомельской ДЮСШ № 5.

С января для работников бюджетной сферы ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

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