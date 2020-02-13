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«Будут проблемы». В гомельской ДЮСШ, где недовольны зарплатой, работников заставляют «осуждать обратившихся в КГК»
Источник материала: Tut.by
История недовольных по-новому начисленной зарплатой тренеров из гомельской ДЮСШ № 5 получила неожиданное продолжение. После их обращения в Администрацию президента и КГК, а также публикации на TUT.BY, как утверждают работники, им предложили подписать протокол заседания, в котором оказался совсем не тот текст, который, по их ожиданиям, должен был быть. А тем, кто вник и не подписал, обещают «проблемы».
Что произошло?
Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля, январские заработки оказались у многих работников
«Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую — и мы бы пошли искать работу в других сферах?» — пишут работники школы.
Начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорь Полуян и администрация спортшколы утверждают, что все, что журналистам озвучили тренеры, — неправда.
Что было дальше?
— У нас вчера были соревнования, и прямо в манеж, где все проходило, приехала Ирина Владимировна (и.о директора СДЮШОР Мороз) с бумагами, сказала, что это протокол заседания, которое у нас проходило два дня назад с участием начальника отдела спорта и туризма, и что этот протокол надо подписать. Мы в суете, не задумываясь, подписали — всего, наверное, 11 человек. Никто не читал, было некогда, — вздыхают тренеры.
Полную версию протокола собрания трудового коллектива попросила лишь одна работница спортшколы — она просит не публиковать ее имени, все данные есть в редакции, — прочитала, возмутилась и не стала подписывать.
— Текст был о том, что работники не имеют претензий к своей зарплате за январь, а также осуждают и не поддерживают действия анонима, направившего письмо в Администрацию президента и Госконтроль. Конечно, я возмутилась и сказала, что ничего подписывать не буду. Мне стали угрожать, что будут проблемы, — рассказывает тренер.
Сфотографировать протокол работнице не удалось, зато беседу она записала на диктофон. Аудиозапись есть в редакции TUT.BY.
— Читай быстрее, расписывайся, а то будут проблемы! — требует женский голос. Тренер утверждает, что он принадлежит и. о. директора ДЮСШ Ирине Мороз.
— Я напишу, что не согласна. Мне непонятно.
— Что тебе непонятно? У тебя будут проблемы.
— «Нарушений в начислении зарплаты не выявлено» — вот с я с этим не согласна. Я не буду это подписывать. Выражать негативное отношение к анонимке я тоже не согласна.
— Весь коллектив подписал. Ты что, против коллектива идешь? Поехали к Полуяну (начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома. — Прим. TUT.BY), я не могу без этой подписи отдавать ему документы.
Мы попробовали получить комментарий по ситуации самой Ирины Владимировны.
— Извините, я очень занята. И буду еще занята. Очень много вопросов, — ответила нам руководитель по телефону — и прекратила разговор.
Трое тренеров сегодня в присутствии корреспондента TUT.BY слушают запись и берутся за голову: «Что же мы сделали! Зачем подписали! Напишите, пожалуйста, что мы тоже не согласны». Еще один сотрудник спортшколы, общаясь с TUT.BY по телефону, сказал, что «подписал бумаги обманом и очень сожалеет об этом».
TUT.BY будет следить за судьбой работников гомельской ДЮСШ № 5.
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13 декабря Александр Лукашенко
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«Будут проблемы». В гомельской ДЮСШ, где недовольны зарплатой, работников заставляют «осуждать обратившихся в КГК»
Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля, январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские. В некоторых случаях...
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