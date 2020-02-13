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Троицкий: РФ = Россия Фашистская

13.02.2020 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новости последних дней — от приговоров по делу «Сети» до вызова в полицию телеведущей за призыв «не рожать рабов» — лишний раз подтверждают устарелость некогда популярных предупреждений типа «Россия медленно скатывается» или «страна находится на грани».



На самом деле, приехали. МЫ.УЖЕ.ТАМ.

У англичанина Лоуренса Бритта имеется часто цитируемая работа «Фашизм изволите?», где перечислены 14 характерных признаков этого государственного устройства, выведенных по результатам анализа режимов Муссолини, Франко, Салазара, Пиночета и других аналогичных. 

Опубликована статья была весной 2003 года, когда авторитаризм Путина ещё не стоял на повестке дня, так что заподозрить автора в русофобской тенденциозности никак нельзя. Не берусь утверждать, что классификация идеальная и исчерпывающая, но она широко известна и достаточно популярна.

Вот эти признаки, в сокращённом виде. Читаем и ставим галочки.

1. Национализм и навязчивая пропаганда патриотизма и его внешних атрибутов. ДА.

2. Пренебрежение к правам человека: беззаконие, пытки, посадки на длительные сроки, показательные процессы. ДА.

3. Создание и навязывание государством «образа врага» — террористов, либералов, коммунистов, нацменьшинств — всё ради сплочения народа вокруг. ДА.

4. Раздутая роль силовиков и военных; непропорциональные расходы на содержание этих ведомств; гламуризация образа «воина». ДА.

5. Сексизм, мужской шовинизм и пропаганда «традиционных семейных ценностей»; гомофобия и отрицательное отношение к праву на аборт. С небольшими оговорками — ДА. Проблемы с принятием закона о домашнем насилии — даже в сильно урезанном виде — убедительное подтверждение.

6. Контроль над средствами массовой информации, принадлежащими или самому государству, или симпатизирующим ему лицам и компаниям. ДА. (Интернет не учитывается: в ХХ веке его не было, а в 2003 он ещё пребывал в младенчестве).

7. Одержимость «национальной безопасностью» и запугивание народа её нарушителями; шпиономания. ДА.

8. Сращивание церкви и государства, использование религиозной риторики в целях госпропаганды. ДА.

9. Защита и продвижение корпоративных интересов бизнес-элиты — в первую очередь личных друзей и пособников государства. ДА.

10. Подавление организаций трудящихся: профсоюзы или вообще запрещены, или пребывают в коматозном состоянии. ДА.

11. Пренебрежительное отношение к образованию, культуре и вообще интеллектуальной жизни. Использование «правильного» искусства для промывания мозгов массам. ДА.

12. Произвол и безнаказанность полицейских и силовиков. Неограниченное применение карательных мер во имя «национальных интересов» и «безопасности». ДА.

13. Беспредельное воровство и коррупция во власти; присвоение элитой национальных богатств. ДА.

14. Манипуляции и фальсификации на выборах; преследования и недопущение к выборам нежелательных кандидатов. ДА.


Как всё знакомо, не правда ли? Наш фасончик.

Я бы добавил ещё один пункт, не отмеченный Бриттом, как не обязательно присущий классическому фашизму, хотя и органично выглядящий в его контексте: «Агрессивная и реваншистская внешняя политика, захват территории сопредельных стран». 

Сюда же можно довесить государственные изоляционизм и ксенофобию. Это приближает РФ Путина к «высшей лиге» людоедских государств — гитлеровской Германии и сталинскому СССР. 

К счастью, пока отсутствуют некоторые другие черты этих, совсем уж нехороших, режимов: жестокие массовые репрессии, беспрекословное подчинение господствующей идеологии и тотальная цензура, депортации и геноцид… 

Да и культ личности пока не дотягивает. Спасибо, Владимир Владимирович!

Конечно, «фашизм» — это всего лишь слово. И от констатации того, что нынешнее поколение россиян живёт при фашизме, жизнь не изменится. Борцы продолжат бороться против, бенефициары — издеваться и наживаться. А огромное большинство, терпилы и пофигисты — будут терпеть и офигевать дальше. 

Хотя, может быть, не все: чёткое осознание чудовищной (при всех бутиках и клубах, IT-конторах и видео-блогах, супермаркетах и автосалонах) ситуации в стране кого-то заставит сделать выводы и совершить поступки. 


Или мы, покорно отмучившись при Сталине, заслужили «фашизм со славянским лицом»?

 
 
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Новости последних дней — от приговоров по делу «Сети» до вызова в полицию телеведущей за призыв «не рожать рабов» — лишний раз подтверждают устарелость некогда...
 
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