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Криптовалютчики распространяют фейковые новости о Мошенском

13.02.2020 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях начали распространять ссылку якобы на статью «Нашай Нівы» об Александре Мошенском.

«Аляксандр Машэнскі толькі што паведаміў людзям ва ўсім свеце пра спосаб аплачваць свае рахункі, ніколі не працуючы…», — заявляется в анонсе.

По ссылке открывается уже не статья «Нашай Нівы», а текст якобы от TUT.BY. Хотя на самом деле это фейк. В нем говорится, будто Мошенский заявил в эфире белорусского ТВ, что его главный источник заработка — «программа автоматической торговли криптовалютой».



Утверждается, что якобы из Беларусбанка позвонили в редакцию телеканала и потребовали не давать интервью Мошенского в эфир. Однако не успели и оно вышло. 

Далее фейковый ресурс приводит интервью бизнесмена, которое он будто бы дал этому ресурсу. Затем появляется реклама криптовалютной программы, в которую предлагают вложиться читателям.

На страничке этого проекта в Facebook указан телефон в Калифорнии. В справке о компании говорится, что это туристическое агентство.

Александр Мошенский фактически является первым лицом в группе компаний, которые производят FMCG (продукты питания), занимаются ретейлом и т. д. Известны такие его бренды, как «Санта» и «Савушкин».

 
 
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В соцсетях начали распространять ссылку якобы на статью «Нашай Нівы» об Александре Мошенском.
 
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