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13 февраля прошли первые спринты чемпионата Беларуси по биатлону. Рассказываем результаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока в итальянском Антхольтце шли последние приготовления перед первой гонкой чемпионата мира, в белорусских «Раубичах» стартовал чемпионат страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Программу чемпионата страны открыли спринтерские гонки. Первыми сражаться с соперниками и погодой на трассу вышли мужчины. Победителем стал представитель Минской области, 21-летний Александр Мацкевич. 10-километровую дистанцию он преодолел за 24,5 минуты, допустив лишь один промах. Вторым стал Александр Кошин, третьим – Илья Авсеенко.
У девушек победу отпраздновала биатлонистка из Витебской области Дарья Кудаева. Она единственная из всех спортсменок смогла пройти два огневых рубежа на ноль. Серебро турнира у Аделины Сабитовой, которая присоединилась к белорусской команде в этом сезоне. Третьей стала Алина Пильчук.
Дарья Кудаева, чемпионка Беларуси по биатлону:
Аделина Сабитова, призер чемпионата Беларуси по биатлону:
Далее у наших биатлонистов есть время на отдых, а уже в субботу они вновь вступят в борьбу за звание чемпионов страны. 15 февраля состоятся две гонки с массовым стартом: на 12,5 километров у мужчин и на 10 у женщин.
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Новости Беларуси. Пока в итальянском Антхольтце шли последние приготовления перед первой гонкой чемпионата мира, в белорусских «Раубичах» стартовал чемпионат...
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