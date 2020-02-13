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Правозащитница из Светлогорска стала героиней международной фотовыставки "Портреты силы"

13.02.2020 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году Фонд Домов прав человека устроил фотоконкурс, посвященный женщинам-правозащитникам. Фотограф Дарья Сапранецкая работала с выбранной специальным жюри правозащитницей из Беларуси. Ей стала региональная представительница «Весны» и экологическая активистка Елена Маслюкова.


Елена Маслюкова. Фото, которое представляет Беларусь на фотовыставке "Портреты силы"

Фотовыставка «Портреты силы», организованная Фондом Домов прав человека, показывает восемь женщин-правозащитниц из Сети Домов прав человека. Выставка подчеркивает жизненно важную роль, которую женщины играют на региональном, национальном и международном уровне – роль в защите и продвижении прав человека. Фотографии были сделаны местными женщинами-фотографами. Они показывают истории сильных, вдохновляющих и решительных правозащитниц из Домов прав человека по всему миру.

Все портреты фотовыставки смотрите по ссылке.

Правозащитница из Светлогорска Елена Маслюкова борется против местного завода беленой целлюлозы, что отравляет окружающую среду.

Дарья Сапранецкая рассказала Белорусскому дома прав человека, почему решила через фотопортрет рассказать историю именно светлогорской правозащитницы.

"Я очень рада, что мне поручили снимать Елену Маслюкову. Это сильный образ женщины, которая много лет одна борется с целым заводом. Жить в небольшом городе, где твоя жизнь - у всех на виду, и выходит каждое воскресенье на протесты - для этого нужны большая смелость и сильная гражданская позиция свободного человека. Для Елены это имело последствия: ее заставили покинуть работу учителем, пытались очернить ее репутацию, писали оскорбления, но она не оставила правозащитную деятельность и продолжает бороться за право жителей Светлогорска дышать чистым воздухом", – рассказала фотограф.

 
 
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В 2020 году Фонд Домов прав человека устроил фотоконкурс, посвященный женщинам-правозащитникам. Фотограф Дарья Сапранецкая работала с выбранной специальным жюри...
 
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