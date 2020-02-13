ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Айсберг размером с Мальту откололся от ледника в Антарктиде

13.02.2020 17:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Айсберг размером с Мальту откололся от ледника в Антарктиде
ESA

От одного из самых быстро таящих ледников Антарктиды, острова Пайн-Айленд, откололся айсберг, площадь которого более 350 кв.км, сообщает научный новостной портал Live Science.

Айсберг размером с Мальту откололся от ледника в Антарктиде В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло

Ученые наблюдали за ледником Пайн-Айленд с октября 2019 года, когда у его края образовались две трещины. А 11 февраля от него откололась огромная льдина, сопоставимая по размерам с государством Мальта и в два раза превышающая площадь столицы США Вашингтон. Попав в море Амундсена, айсберг распался.

По мнению ученых, откол айсберга - явление неудивительное, и поскольку льдина и раньше была плавучая, этот лед не будет напрямую способствовать повышению уровня моря. Однако беспокойство вызывает тот факт, что в последнее десятилетие льдины стали откалываться гораздо чаще. Если раньше, по данным НАСА, отколы происходили каждые 4-6 лет, то сейчас они стали практически ежегодным явлением. Так, от Пайн-Айленд и соседнего ледника Твайтс (также известного как "ледник Судного дня") огромные куски льда отламывались в 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 годах, а теперь и в 2020 году.

Ученые обеспокоены тем, что Пайн-Айленд и Твайтс могут совсем исчезнуть. Всемирная метеорологическая организация 6 февраля сообщила о рекордно высокой температуре, когда-либо зарегистрированной в Антарктике, - 18,3 градуса выше нуля по Цельсию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ESA От одного из самых быстро таящих ледников Антарктиды, острова Пайн-Айленд, откололся айсберг, площадь которого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы и прокуратура проведут прием в Горках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика