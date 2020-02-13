Айсберг размером с Мальту откололся от ледника в Антарктиде

От одного из самых быстро таящих ледников Антарктиды, острова Пайн-Айленд, откололся айсберг, площадь которого более 350 кв.км, сообщает научный новостной портал Live Science .

Ученые наблюдали за ледником Пайн-Айленд с октября 2019 года, когда у его края образовались две трещины. А 11 февраля от него откололась огромная льдина, сопоставимая по размерам с государством Мальта и в два раза превышающая площадь столицы США Вашингтон. Попав в море Амундсена, айсберг распался.

По мнению ученых, откол айсберга - явление неудивительное, и поскольку льдина и раньше была плавучая, этот лед не будет напрямую способствовать повышению уровня моря. Однако беспокойство вызывает тот факт, что в последнее десятилетие льдины стали откалываться гораздо чаще. Если раньше, по данным НАСА, отколы происходили каждые 4-6 лет, то сейчас они стали практически ежегодным явлением. Так, от Пайн-Айленд и соседнего ледника Твайтс (также известного как "ледник Судного дня") огромные куски льда отламывались в 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 годах, а теперь и в 2020 году.

Ученые обеспокоены тем, что Пайн-Айленд и Твайтс могут совсем исчезнуть. Всемирная метеорологическая организация 6 февраля сообщила о рекордно высокой температуре, когда-либо зарегистрированной в Антарктике, - 18,3 градуса выше нуля по Цельсию.