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В Минске выступит Катя Самбука, которая 10 лет назад удивила столицу ну очень откровенным шоу
Источник материала: Tut.by
Скандально известная российская фотомодель, певица и телеведущая
Амбициозная Катя Самбука популярна не только в России. В Минске ее тоже прекрасно помнят. Выступление Самбуки в одном из минских клубов почти десять лет тому наделало шума: оно было более чем откровенным — с лесбийским шоу и фаллоимитаторами — и даже
Вы не подумайте, в этот раз в Минск Катя приедет исключительно в качестве диджея, хотя организаторы и обещают сюрпризы. Любопытно, что вход на вечеринку свободный, а впустят на нее только тех, кому уже есть 21 год.
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Скандально известная российская фотомодель и телеведущая Катя Самбука возвращается в Минск. В следующую пятницу, 21 февраля, она выступит в Avalon Karaoke Bar с dj-сетом.
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