В Минске выступит Катя Самбука, которая 10 лет назад удивила столицу ну очень откровенным шоу

Источник материала: Tut.by

Скандально известная российская фотомодель, певица и телеведущая Катя Самбука возвращается в Минск . В следующую пятницу, 21 февраля, она выступит в Avalon Karaoke Bar с dj-сетом.



Катя Самбука. Фото: instagram.com/thekatyasambuca

Амбициозная Катя Самбука популярна не только в России. В Минске ее тоже прекрасно помнят. Выступление Самбуки в одном из минских клубов почти десять лет тому наделало шума: оно было более чем откровенным — с лесбийским шоу и фаллоимитаторами — и даже привлекло внимание МВД. По итогу в шоу Кати нашли элементы порнографии.

Вы не подумайте, в этот раз в Минск Катя приедет исключительно в качестве диджея, хотя организаторы и обещают сюрпризы. Любопытно, что вход на вечеринку свободный, а впустят на нее только тех, кому уже есть 21 год.



Вот здесь пройдет вечеринка Кати Самбуки

Когда: 21 февраля, 22.00

Где: Avalon Karaoke Bar (1-й Загородный переулок, 20)

Сколько: бесплатно

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