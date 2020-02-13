



officelife Некоторые киоски устанавливаются в оживленных районах, причем чуть ли не рядом друг к другу, пишет





Например, в районе ТЦ «Рига» на улице Сурганова две «Табакерки» размещены на двух остановках общественного транспорта. Их разделяют всего 210 м, то есть пару минут ходьбы, или примерно 262 шага.









От обоих киосков можно быстро дойти до еще одной «Табакерки». Она находится в ТЦ «Европа». От одного из киосков нужно сделать примерно 437 шагов, от другого — 562 шага. Это приблизительно две-три минуты в обоих случаях.





Плюс к ним есть еще один киоск в этом же районе. Недалеко от площади Бангалор, примерно в 450 м от точки в ТЦ «Европа». Это приблизительно 562 шага, то есть несколько минут пешком.









