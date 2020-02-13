ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А под носом у Лукашенко поставить слабо? Минчане жалуются на засилье "Табакерок"

13.02.2020 17:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минчане пишут петиции с требованием демонтировать киоски в центре города.


Некоторые киоски устанавливаются в оживленных районах, причем чуть ли не рядом друг к другу, пишет officelife

Например, в районе ТЦ «Рига» на улице Сурганова две «Табакерки» размещены на двух остановках общественного транспорта. Их разделяют всего 210 м, то есть пару минут ходьбы, или примерно 262 шага.


От обоих киосков можно быстро дойти до еще одной «Табакерки». Она находится в ТЦ «Европа». От одного из киосков нужно сделать примерно 437 шагов, от другого — 562 шага. Это приблизительно две-три минуты в обоих случаях.

Плюс к ним есть еще один киоск в этом же районе. Недалеко от площади Бангалор, примерно в 450 м от точки в ТЦ «Европа». Это приблизительно 562 шага, то есть несколько минут пешком.



В то время, как "Табакерки" по указу Лукашенко "плодятся" в Минске как кролики, рядом с Дворцом независимости почему-то не было замечено ни одного киоска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане пишут петиции с требованием демонтировать киоски в центре города.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика