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«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах, потому что больные не нужны в армии. Они не способны будут выполнять задачи свои, которые возлагаются на военнослужащего. Это будет головная боль командирам и так далее. В армии должны, действительно, служить здоровые люди. Но это не значит, что мы должны поощрять в обществе лица, которые, действительно, здоровы, а хотят прикрыться и «натянуть», скажем так, какую-то болезнь и тем самым считаться больным и не годным к службе в армии. Ведь неслучайно, посмотрите, почему возникает вопрос именно переосвидетельствования? Но если ты больной, и действительно, у тебя заболевание, которое, действительно, хроническое заболевание, оно очень трудно лечится, чего тебе бояться перед освидетельствованием? Тебя точно также переосвидетельствуют и признают не годным, если действительно заболевание есть. А переживают кто? Кто один раз – видимо, каким-то образом ему удалось убедить в том, что у него заболевание, препятствующее прохождению службы, и он думает, что оно так и останется. И второй момент, – тоже правильно было подмечено – посмотрите: ведь сравнение военной службы – оно связано с обыденной жизнью молодого человека. И мы сталкиваемся с такой тоже ситуацией, которую анализировали, и к нам даже приходили родители – возмущались, и некоторые другие представители власти. Говорят: как это так – вот он занимается спортом, активно занимается физическими нагрузками, в то же время возьмите каждого второго спортсмена или взять тоже заболевание ПМК – у них же у каждого было. А по старым требованиям, которые были потом изменены, он был не годен к службе в армии. Доходило до абсурда. Человек занимается активными физическими нагрузками, занимается профессиональным спортом, а служить в армии не может. Аналогично и также другие проанализированы гражданские профессии, где в обыденной жизни молодой человек…
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Мурашов:
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«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все...
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