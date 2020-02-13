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«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

13.02.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
За последние 10 лет ведь это же не первое внесение изменений. Уже неоднократно они меняются. И причина-то ведь правильно сказана: это своевременная, адекватная реакция складывающейся обстановки. В том числе, с условиями диагностики, с развитием медицины и другими факторами, которые влияют. Ведь эти требования – они же не догма. Ведь, правильно, оценивается, в целом, состояние молодых людей, в целом, здоровье населения, возможностей государства по оказанию медицинских услуг. Ведь это ж не стоит на месте. Мы не можем, допустим, 20 лет подходя к таким требованиям, их же применять в современном мире. Конечно же, не можем. И это абсолютно надуманный информационный повод. Скажем так, прошедшее несколько лет назад такое же изменение не вызывало абсолютно никакого ажиотажа. Хотя, некоторые статьи там изменялись. А сейчас подошли только несколько к более правильной формулировке, чтобы не было двояких толкований, в том числе, и чтобы упредить злоупотребление определённых врачей, когда пограничное состояние «годен или не годен» – чтобы вот здесь не было никаких злоупотреблений и было чётко, ясно, понятно. Все мы прекрасно понимаем, что происходит в современном мире. И видим, как общаются молодые люди.

Посмотрите Интернет – посмотрите, каким образом они выкладывают туда свои медицинские документы и просят так называемых помощников, которые им советуют: «Вот у тебя, сынок, одного градуса не хватает. Ну-ка ты искривись, когда тебе будут рентген делать и немножко спинку подкриви, и ты будешь не годен». И соответственно, это ж неправильно!

Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах, потому что больные не нужны в армии. Они не способны будут выполнять задачи свои, которые возлагаются на военнослужащего. Это будет головная боль командирам и так далее. В армии должны, действительно, служить здоровые люди. Но это не значит, что мы должны поощрять в обществе лица, которые, действительно, здоровы, а хотят прикрыться и «натянуть», скажем так, какую-то болезнь и тем самым считаться больным и не годным к службе в армии. Ведь неслучайно, посмотрите, почему возникает вопрос именно переосвидетельствования? Но если ты больной, и действительно, у тебя заболевание, которое, действительно, хроническое заболевание, оно очень трудно лечится, чего тебе бояться перед освидетельствованием? Тебя точно также переосвидетельствуют и признают не годным, если действительно заболевание есть. А переживают кто? Кто один раз – видимо, каким-то образом ему удалось убедить в том, что у него заболевание, препятствующее прохождению службы, и он думает, что оно так и останется. И второй момент, – тоже правильно было подмечено – посмотрите: ведь сравнение военной службы – оно связано с обыденной жизнью молодого человека. И мы сталкиваемся с такой тоже ситуацией, которую анализировали, и к нам даже приходили родители – возмущались, и некоторые другие представители власти. Говорят: как это так – вот он занимается спортом, активно занимается физическими нагрузками, в то же время возьмите каждого второго спортсмена или взять тоже заболевание ПМК – у них же у каждого было. А по старым требованиям, которые были потом изменены, он был не годен к службе в армии. Доходило до абсурда. Человек занимается активными физическими нагрузками, занимается профессиональным спортом, а служить в армии не может. Аналогично и также другие проанализированы гражданские профессии, где в обыденной жизни молодой человек…

«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Нормальные физические нагрузки – кирпичи таскает на стройке.

Андрей Мурашов:
Он, да. И неправильно некоторые говорят о том, что вот якобы министерство обороны всеми путями пытается заставить. Ещё раз повторюсь: молодой человек, который имеет заболевание, которое препятствует прохождению службы, он в Вооружённых силах не должен проходить. Не заинтересовано министерство обороны в таком человеке. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы обучать людей военному делу – здоровому, который может именно освоить определённую военно-учётную специальность.

Люди в материале: Андрей Мурашов
 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все...
 
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Ивьевский край
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Единство
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Слуцк Город
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