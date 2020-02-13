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Легкоатлеты Вороновщины успешно выступили на первенстве Беларуси среди юношей и девушек
13.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
11 и 12 февраля Могилев принимал первенство Беларуси среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения.
На легкоатлетический манеж спорткомплекса «Олимпиец» вышли лучшие представители возрастной категории U20 со всех регионов страны, чтобы побороться за чемпионские лавры на дорожках и в секторах, а также пройти отбор на участие в международной юниорской матчевой встрече в Стамбуле.
Успешно выступил в двух видах соревновательной программы наш земляк из Дотишек Дарий Дудо. В первенстве среди юношей он стал вторым на дистанции 1 500 м с результатом 4:11:17. А в беге на 3 000 м он показал наилучший результат — 9:09:40. Для Дария победа стала путевкой на матчевую юниорскую встречу в Турции, где он выступит за Беларусь в составе национальной сборной команды.
Еще две легкоатлетки из Вороновской СШ успешно выступили в первенстве Беларуси. Беата Волынец в толкании ядра вышла в финал и заняла шестое место.
Рената Ковзусь в беге на 1 500 м с препятствиями стала восьмой.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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11 и 12 февраля Могилев принимал первенство Беларуси среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. На легкоатлетический манеж спорткомплекса «Олимпиец» вышли...
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