Легкоатлеты Вороновщины успешно выступили на первенстве Беларуси среди юношей и девушек

Источник материала: Вороновская газета





11 и 12 февраля Могилев принимал первенство Беларуси среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения.

На легкоатлетический манеж спорткомплекса «Олимпиец» вышли лучшие представители возрастной категории U20 со всех регионов страны, чтобы побороться за чемпионские лавры на дорожках и в секторах, а также пройти отбор на участие в международной юниорской матчевой встрече в Стамбуле.







Успешно выступил в двух видах соревновательной программы наш земляк из Дотишек Дарий Дудо. В первенстве среди юношей он стал вторым на дистанции 1 500 м с результатом 4:11:17. А в беге на 3 000 м он показал наилучший результат — 9:09:40. Для Дария победа стала путевкой на матчевую юниорскую встречу в Турции, где он выступит за Беларусь в составе национальной сборной команды.







Еще две легкоатлетки из Вороновской СШ успешно выступили в первенстве Беларуси. Беата Волынец в толкании ядра вышла в финал и заняла шестое место.







Рената Ковзусь в беге на 1 500 м с препятствиями стала восьмой.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото http://bfla.eu

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