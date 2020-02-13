ОффТОП: слоны ограбили грузовик с сахарным тростником (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

Жительница Таиланда Суниса Чампангерн стала очевидцем забавного инцидента со слонами.

Двух животных перевозили на грузовиках через город Накхонсаван. Когда автомобили остановились перед оживленным перекрестком, по счастливой случайности рядом оказался грузовик с сахарным тростником.

Заметив угощение, слоны потянулись к тростнику, едва не опрокинув автомобили. К счастью, загорелся зеленый свет, и животных повезли дальше. В последний момент слонам удалось выхватить несколько стеблей тростника на дорожку.

В Таиланде обитает 3−4 тысячи слонов. Примерно половина живет в национальных парках, остальные же одомашнены.