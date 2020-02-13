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Совбез ООН проанализирует Минские соглашения по запросу России

13.02.2020 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Безопасности ООН 18 февраля проведет по запросу России открытое заседание, на котором проанализирует выполнение минских соглашений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — сказал Полянский, отметив, что запрос сделан в связи с пятой годовщиной документа.

 
 
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Совет Безопасности ООН 18 февраля проведет по запросу России открытое заседание, на котором проанализирует выполнение минских соглашений.
 
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