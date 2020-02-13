Совбез ООН проанализирует Минские соглашения по запросу России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.





«Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — сказал Полянский, отметив, что запрос сделан в связи с пятой годовщиной документа.