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Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

13.02.2020 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза работников культуры, информации и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

Представители федерации внесли более 40 предложений об изменениях в Трудовом кодексе, практически все они были учтены. Теперь с добросовестным работником должны продлить контракт на максимальный срок.

Главный приоритет остается неизменным – защита интересов сотрудников. Более 400 человек были восстановлены на работе усилиями профсоюзных юристов.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:
За пятилетку изменились ориентиры в деятельности отраслевого профсоюза. Сегодня это не только культурно-массовая спортивно-оздоровительная работа. Сегодня, как я уже сказала, в первую очередь это работа, направленная на повышение уровня доходов наших членов профсоюза. Работа, направленная на защиту их прав, законных интересов.

Обсудили сегодня и подготовку к масштабному съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который пройдет в конце февраля. В нем примут участие более 500 делегатов со всех регионов страны.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

Люди в материале: Татьяна Филимонова
 
 
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Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза...
 
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