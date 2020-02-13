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Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза работников культуры, информации и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители федерации внесли более 40 предложений об изменениях в Трудовом кодексе, практически все они были учтены. Теперь с добросовестным работником должны продлить контракт на максимальный срок.
Главный приоритет остается неизменным – защита интересов сотрудников. Более 400 человек были восстановлены на работе усилиями профсоюзных юристов.
Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Обсудили сегодня и подготовку к масштабному съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который пройдет в конце февраля. В нем примут участие более 500 делегатов со всех регионов страны.
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Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза...
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