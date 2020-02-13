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Республика Сербская взяла курс на выход из Боснии и Герцеговины

13.02.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республика Сербская взяла курс на выход из состава Боснии и Герцеговины и не собирается от него отказываться.

Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТРС.

"Мы это сделаем, и нас не остановят ни США, ни кто-либо другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было нарушено, в первую очередь, вмешательством международного фактора", - сказал Додик.

По его словам, вмешательство сначала осуществлялось через верховного представителя, а теперь через Конституционный суд. "Если бы это было верховенство закона, здесь бы не решали три иностранца и посольства", - сказал Додик.

Он сказал, что время покажет, насколько серьезны намерения Республики Сербской, заявив, что у Республики Сербской есть выбор между двумя вариантами, один из которых - позволить себе тихо исчезнуть, а другой - быть уничтоженной из-за "смертельного" пакета, сформированного международным сообществом вместе с боснийской стороной в Сараеве.

Додик подчеркнул, что ни он, ни кто-либо другой не имеет права пренебрегать тем фактом, что за Республику Сербскую и свободу ее граждан были убиты 29 тысяч человек.

"БиГ - это плохое место свободы для сербов. Если иностранцы не согласны оставить Конституционный суд и дать ему работать, как и во всех других странах, то Боснии и Герцеговины не будет существовать. Имейте это в виду", - сказал он.

Со вчерашнего дня представители Республики Сербской прекратили принимать участие в работе учреждений центральной власти БиГ из-за решения Конституционного суда БИГ, который, по их мнению, превышает свои полномочия, а также потому, что среди судей КС БиГ есть иностранцы.

Додик известен своей пророссийской позицией. Он заявлял о принадлежности Крыма России и обещал посетить оккупированный полуостров.

Напомним, новый состав Совета министров БиГ был назначен только в декабре прошлого года через 14 месяцев после проведения парламентских выборов.

Правительство возглавил Зоран Тегельтий, член правящего Альянса независимых социал-демократов (SNSD) боснийских сербов, лидером которого является Милорад Додик.

Несогласие между сербским, хорватским и боснийским членами относительно того, как двигаться к интеграции в НАТО, перекрыло формирование нового правительства.

 
 
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Республика Сербская взяла курс на выход из состава Боснии и Герцеговины и не собирается от него отказываться.
 
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