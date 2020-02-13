В Эстонии отменили чемпионат по биатлону — нет снега. Поэтому он пройдет в Беларуси в марте

«Мы готовы принять чемпионат Европы по биатлону, но пока не дали окончательный официальный ответ на этот счет. Представители IBU, проинспектировавшие накануне состояние дел в Раубичах, остались довольны увиденным и готовы отдать нам право на проведение этого старта», — рассказал Александр Гагиев.





Как отметил директор центра «Раубичи», Международный союз биатлонистов в случае принятия положительного решения белорусской стороной готов выделить средства на покрытие расходов. Кроме того, в этом случае международные структуры готовы пойти и на перенос сроков проведения Кубка IBU, который должен пройти в спорткомплексе 5-8 марта.





«Если мы возьмем на себя организацию еще и чемпионата Европы, то в IBU готовы ужать сроки проведения Кубка IBU. То есть, он начнется не 5 марта (как было запланировано), а 3 марта. Завершатся эти старты на два дня раньше. Сейчас вопрос в финансовых затратах. Руководство союза биатлонистов готово выделить средства на покрытие наших расходов. Главное, что требуется от нас, — удержать снег. В плане остального, что необходимо для проведения чемпионата Европы на высоком организационном уровне, у нас все есть», — отметил Александр Гагиев.





Чемпионат Европы по биатлону-2020 должен был стартовать в эстонском Отепя 26 февраля, однако в Эстонии плачевная ситуация со снегом, поэтому Международный союз биатлонистов ищет запасные варианты, чтобы соревнования состоялись.