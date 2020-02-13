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В Эстонии отменили чемпионат по биатлону — нет снега. Поэтому он пройдет в Беларуси в марте

13.02.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центр олимпийской подготовки «Раубичи» готов принять чемпионат Европы по биатлону вместо эстонского Отепя, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.

«Мы готовы принять чемпионат Европы по биатлону, но пока не дали окончательный официальный ответ на этот счет. Представители IBU, проинспектировавшие накануне состояние дел в Раубичах, остались довольны увиденным и готовы отдать нам право на проведение этого старта», — рассказал Александр Гагиев.

Как отметил директор центра «Раубичи», Международный союз биатлонистов в случае принятия положительного решения белорусской стороной готов выделить средства на покрытие расходов. Кроме того, в этом случае международные структуры готовы пойти и на перенос сроков проведения Кубка IBU, который должен пройти в спорткомплексе 5-8 марта.

«Если мы возьмем на себя организацию еще и чемпионата Европы, то в IBU готовы ужать сроки проведения Кубка IBU. То есть, он начнется не 5 марта (как было запланировано), а 3 марта. Завершатся эти старты на два дня раньше. Сейчас вопрос в финансовых затратах. Руководство союза биатлонистов готово выделить средства на покрытие наших расходов. Главное, что требуется от нас, — удержать снег. В плане остального, что необходимо для проведения чемпионата Европы на высоком организационном уровне, у нас все есть», — отметил Александр Гагиев.

Чемпионат Европы по биатлону-2020 должен был стартовать в эстонском Отепя 26 февраля, однако в Эстонии плачевная ситуация со снегом, поэтому Международный союз биатлонистов ищет запасные варианты, чтобы соревнования состоялись.

 
 
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Центр олимпийской подготовки «Раубичи» готов принять чемпионат Европы по биатлону вместо эстонского Отепя, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор...
 
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