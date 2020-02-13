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Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра
Источник материала: СТВ
Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в программе
Ущерб детскому центру составил 13 тысяч рублей. Часть денег горожанин уже возместил.
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Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в программе «Большой город»....
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