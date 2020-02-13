Источник материала: СТВ

Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в программе «Большой город» . Майнинг-ферма – это вычислительное устройство для добычи виртуальной валюты. Оно должно работать без перебоев 24 часа в сутки, а потому такая техника требует много электроэнергии.





Своевременно в преступную схему вмешалась природа: из-за дождя подвал затопило. Работники, прибывшие устранять последствия стихии, нашли оборудование и обратились в милицию.

Ущерб детскому центру составил 13 тысяч рублей. Часть денег горожанин уже возместил.