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Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра

13.02.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в программе «Большой город». Майнинг-ферма – это вычислительное устройство для добычи виртуальной валюты. Оно должно работать без перебоев 24 часа в сутки, а потому такая техника требует много электроэнергии.

Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра

Своевременно в преступную схему вмешалась природа: из-за дождя подвал затопило. Работники, прибывшие устранять последствия стихии, нашли оборудование и обратились в милицию.

Ущерб детскому центру составил 13 тысяч рублей. Часть денег горожанин уже возместил.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Минчанин установил майнинг-ферму в подвале детского образовательного центра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в программе «Большой город»....
 
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