ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврокомиссия прогнозирует ускоренный экономический рост стран Восточной Европы

13.02.2020 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Европейская комиссия прогнозирует устойчивый и умеренный экономический рост в странах Европейского союза в 2020-2021 годах. Об этого говорится в обновленном прогнозе ЕК.

Согласно прогнозу, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в зоне евро будет стабильным на уровне 1,2% в 2020 и 2021 годах. В целом по странам ЕС прогнозируется незначительное замедление роста до 1,4% в 2020 и 2021 годах по сравнению с 1,5% в 2019 году, пишет РБК-Украина.

Согласно прогнозу, самый высокий рост покажут Польша и экономика Польши вырастет на 3,3% в 2020 и 2021 годах по сравнению с 4,0% в 2019 году, в Румынии рост составит 3,8% в 2020 году и 3,5% в 2021 году. В других странах Восточной Европы рост будет на уровне 2-3%.

Как отмечают в ЕК, первая фаза торгового соглашения между США и Китаем в некоторой степени помогла снизить риски снижения цен, но высокая степень неопределенности торговой политики США остается препятствием для восстановления деловых ожиданий. Кроме того, социальные волнения в Латинской Америке рискуют сорвать восстановление экономики региона. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке повысило риск конфликтов в регионе.

Хотя в настоящее время существует ясность в отношении торговых отношений между ЕС и Великобританией в переходный период, сохраняется значительная неопределенность в отношении будущего партнерства с Великобританией. Вспышка коронавируса 2019-nCoV с его последствиями для здравоохранения, экономической деятельности и торговли, особенно в Китае, является новым фактором снижения. Исходный прогноз ЕК состоит в том, что вспышка достигнет пика в первом квартале, с относительно ограниченными глобальными вторичными эффектами. Однако чем дольше она продлится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и условий глобального финансирования. Риски, связанные с изменением климата, хотя и в основном долгосрочные, нельзя исключать в краткосрочной перспективе, отмечают в ЕК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская комиссия прогнозирует устойчивый и умеренный экономический рост в странах Европейского союза в 2020-2021 годах. Об этого говорится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минсктранс»: «Планируем ввести единый проездной документ на автобус, троллейбус, трамвай и электробус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика