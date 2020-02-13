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В Мостовском районе трактор насмерть сбил 37-летнюю женщину

13.02.2020 19:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мостовском районе трактор насмерть сбил 37-летнюю женщину
Следственный комитет РБ

В Мостовском районе трактор насмерть сбил 37-летнюю женщину Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Минском
Как стало известно, смертельное ДТП произошло днем 13 февраля в деревне Глядовичи Мостовского района. По информации Следственного комитета, 40-летний водитель трактора «Амкодор» при перевозке тюков соломы сбил 37-летнюю женщину.

В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
 
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