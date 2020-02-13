В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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В Мостовском районе трактор насмерть сбил 37-летнюю женщину
13.02.2020 19:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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Трагедия произошла днем 13 февраля.
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