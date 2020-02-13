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Беларусь не планирует увеличивать численность армии
Источник материала: Партизан
Беларусь не планирует увеличивать численность военнослужащих в ближайшее время.
Об этом, как пишет
По его словам, в ближайшие годы число белорусских солдат не вырастит «ни на одного военнослужащего»
Макаров добавил, что по итогам последних 10 лет количество граждан призывного возраста в Беларуси сократилось в два раза.
К весне, как отметил Макаров, призывного возраста достигнут 130 тыс. граждан Беларуси, из которых на срочную службу пригласят не более 3,8% от общего числа призывников.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что Минск отказался от размещения в стране российской авиабазы, поскольку Беларусь решила купить российские Су-30СМ за собственные средства.
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Беларусь не планирует увеличивать численность военнослужащих в ближайшее время.
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