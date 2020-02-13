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Беларусь не планирует увеличивать численность армии

13.02.2020 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не планирует увеличивать численность военнослужащих в ближайшее время.

Об этом, как пишет News.ru, рассказал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимир Макаров.

По его словам, в ближайшие годы число белорусских солдат не вырастит «ни на одного военнослужащего»

Макаров добавил, что по итогам последних 10 лет количество граждан призывного возраста в Беларуси сократилось в два раза.

К весне, как отметил Макаров, призывного возраста достигнут 130 тыс. граждан Беларуси, из которых на срочную службу пригласят не более 3,8% от общего числа призывников.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что Минск отказался от размещения в стране российской авиабазы, поскольку Беларусь решила купить российские Су-30СМ за собственные средства.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не планирует увеличивать численность военнослужащих в ближайшее время.
 
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