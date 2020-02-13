Белорусы начали Чемпионат мира по биатлону с 12 места в смешанной эстафете

Источник материала: Аргументы и факты

В Италии смешанной эстафетой стартовал Чемпионат мира по биатлону-2020. Сборную Беларуси представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

Девушки достаточно хорошо провели свою часть гонки, постоянно находясь в шестерке сильнейших. Не подвел и Сергей Бочарников, однако Антон Смольский не справился со стрельбой из положения лежа, зайдя на штрафной круг. Это отбросило белорусскую команду за пределы десятки сильнейших. Итоговое место сборной Беларуси в смешанной эстафете – 12-е.

Чемпионами мира стали норвежцы. Второе место заняли итальянцы, третьими достаточно неожиданно финишировали представители сборной Чехии.

Чемпионат мира по биатлону продолжится 14 февраля женской спринтерской гонкой. Беларусь представят Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Анна Сола и Динара Алимбекова. Начало гонки – в 16.45 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».