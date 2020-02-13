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Белорусы начали Чемпионат мира по биатлону с 12 места в смешанной эстафете

13.02.2020 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы начали Чемпионат мира по биатлону с 12 места в смешанной эстафете
Денис Костюченко / Белорусская федерация биатлона

В Италии смешанной эстафетой стартовал Чемпионат мира по биатлону-2020. Сборную Беларуси представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

Белорусы начали Чемпионат мира по биатлону с 12 места в смешанной эстафете Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?

Девушки достаточно хорошо провели свою часть гонки, постоянно находясь в шестерке сильнейших. Не подвел и Сергей Бочарников, однако Антон Смольский не справился со стрельбой из положения лежа, зайдя на штрафной круг. Это отбросило белорусскую команду за пределы десятки сильнейших. Итоговое место сборной Беларуси в смешанной эстафете – 12-е.

Чемпионами мира стали норвежцы. Второе место заняли итальянцы, третьими достаточно неожиданно финишировали представители сборной Чехии.

Чемпионат мира по биатлону продолжится 14 февраля женской спринтерской гонкой. Беларусь представят Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Анна Сола и Динара Алимбекова. Начало гонки – в 16.45 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

 
 
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В итальянском Антхольце-Антерсельве стартовал Чемпионат мира по биатлону-2020.
 
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