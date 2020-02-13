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В Беларуси разрабатывают систему скидок на штрафы

13.02.2020 18:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси разрабатывают систему скидок на штрафы
Фото из открытых источников

В Беларуси готовят концептуальные изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Предполагается, что правонарушения разделят на три основные категории: проступки, значительное правонарушение и грубое нарушение.

В Беларуси разрабатывают систему скидок на штрафы Из Кодекса об административных правонарушениях хотят убрать 50 статей

Как пояснил министр юстиции Олег СЛИЖЕВСКИЙ, от категории будут зависеть и наказание, и срок давности привлечения к ответственности. К примеру, для первой категории предусматриваются незначительные санкции – предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин (сейчас 1 базовая величина равна 27 руб.).

При этом для тех, кто оплачивает штраф сразу же или в течение, например, недели, предполагается ввести скидку от 25% до 50%. «Сегодня применяется увеличение штрафа в случаях несвоевременной оплаты. Предлагается противоположный подход, стимулирующий нарушителя платить вовремя и снижающий затраты на администрирование штрафов», – пояснил министр.

Рассматривается возможность, что срок давности привлечения к административной ответственности тоже будет зависеть от категории правонарушения. К примеру, если человек совершил незначительный проступок и вовремя заплатил штраф, то будет считаться, что человек вообще не привлекался к административной ответственности.

Министр обратил внимание, что все озвученные предложения будут еще обсуждаться.

 
 
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В данный момент в Беларуси готовят концептуальные изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
 
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