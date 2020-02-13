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Страна для жизни: В Беларуси хотят ввести скидки на штрафы

13.02.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на пресс-конференции 13 февраля рассказал, что основные пункты и концептуальные подходы к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены, но все еще находятся в стадии обсуждения, сообщает TUT.BY.

Правонарушения предлагают разделить на три категории: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.

К сумме штрафа предлагают применять понижающие коэффициенты. Если нарушитель оплачивает штраф сразу или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.

 
 
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Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на пресс-конференции 13 февраля рассказал, что основные пункты и концептуальные подходы к изменениям в Кодекс об...
 
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