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Минское «Динамо» играет в гостях с «Локомотивом». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Перед возвращением домой минское «Динамо» сыграет с гостях против ярославского «Локомотива».
Эти команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В Ярославле «Динамо» проиграло со счетом 3:6, а в Минске — 2:3 ОТ.
Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что виктория достанется «Локомотиву» и в этот раз.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.
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Перед возвращением домой минское «Динамо» сыграет с гостях против ярославского «Локомотива».
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