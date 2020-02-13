Минское «Динамо» играет в гостях с «Локомотивом». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Перед возвращением домой минское «Динамо» сыграет с гостях против ярославского «Локомотива».

Эти команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В Ярославле «Динамо» проиграло со счетом 3:6, а в Минске — 2:3 ОТ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что виктория достанется «Локомотиву» и в этот раз. Коэффициент на победу хозяев равен 1,16, на «Динамо» — 5,52.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.

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