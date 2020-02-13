Установлена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»

Источник материала: Вороновская газета





Соответствующий Указ № 51 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 февраля, рассказали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда будет из латуни.

Юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финансирование расходов по изготовлению медалей будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил.