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Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

13.02.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашей коллеге Яне Шипко все же удалось задать несколько вопросов сразу после открытия посольства.

Яна Шипко, корреспондент:
Какое значение для двусторонних отношений имеют сегодняшние события?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:
Значение очень большое. Мой первый официальный визит, открытие посольства. Это два очень важных шага на пути интенсификации наших отношений.

Яна Шипко:
Вы начали свою речь словами нашего классика Якуба Коласа о том, что смысл жизни – непрерывное движение. А какие сейчас открываются направления для, как говорится, движения на сближение?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

Иньяцио Кассис:
Да, как я уже отмечал, Беларусь сейчас двигается в правильном направлении. Это положительно сказывается на развитии отношений. И мы будем работать над этим и дальше вместе.

Яна Шипко:
Поможет ли это также активизировать экономическое сотрудничество, чтобы было больше таких успешных примеров, как «Штадлер»?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

Иньяцио Кассис:
Конечно, это одна из наших главных целей – работать над наращиванием экономического потенциала и улучшением взаимной торговли.

Яна Шипко:
Часто говорят, что Беларусь – это Восточная Швейцария. А вы заметили сходство?

Иньяцио Кассис:
Да, мне тоже импонирует это сравнение. И я был очень горд, когда господин министр Макей в интервью Suddeutsche Zeitung назвал Швейцарию примером для вашей страны. Мы этому очень рады.

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

Люди в материале: Иньяцио Кассис, Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в...
 
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Слуцк Город
Смалявiцкi край
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