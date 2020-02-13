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Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:
Яна Шипко:
Иньяцио Кассис:
Яна Шипко:
Иньяцио Кассис:
Яна Шипко:
Иньяцио Кассис:
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Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в...
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