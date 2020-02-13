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В России оштрафовали Twitter и Facebook

13.02.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Москве оштрафовал платформы Facebook и Twitter на сумму по 4 млн рублей ($62,9 тыс.) за отказ перенести свои серверы с данными о российских пользователях в Россию.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

«Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 4 миллиона рублей за несоблюдение требования о локализации данных россиян», - заявили в суде.

Отмечается, что решение суд вынес по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях России - «невыполнение оператором во время сбора персональных данных обязательства по сохранению персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России».

Как напоминает издание, обе соцсети штрафовали и раньше - но тогда сумма штрафа составляла 3 тыс. рублей ($47,1 тыс.), после чего российские депутаты повысили максимальный штраф до 6 млн рублей ($94,3 тыс.).

Речь идет о законе о сохранении персональных данных, действующем в РФ С сентября 2015 года. Российские законодатели обязали компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории страны.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что они не сообщили вовремя о выполнении требований РКН.

В июле 2019 года Роскомнадзор оштрафовал компании Google на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать результаты поисковых запросов в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации.

В 2016 году из-за отказа выполнять закон социальную сеть LinkedIn внесли в реестр нарушителей закона в России. Доступ к сайту в РФ заблокировали.

 
 
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Суд в Москве оштрафовал платформы Facebook и Twitter на сумму по 4 млн рублей ($62,9 тыс.) за отказ перенести свои серверы с данными о российских пользователях в Россию.
 
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