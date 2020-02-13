ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где-то с месяц назад началось строительство нового медцентра на Вульке. Смотрите, как идут работы

13.02.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дату начал стройки мы не знаем, но сообщения о ней появились в прессе примерно с месяц назад. За это время в мире вспыхнула эпидемия коронавируса, и китайцы успели от и до построить целую больницу. Жаль, что наши так не умеют. Хотя, с другой стороны, у нас ведь нет коронавируса, нам не очень надо.

Где-то с месяц назад началось строительство нового медцентра на Вульке. Смотрите, как идут работы

На самом деле о постройке многопрофильного медицинского центра говорили ещё до празднования Тысячеления. Но тогда "не потянули", согласитесь, и финансы, и рабочие руки были брошены на другие объекты. Сейчас к проекту вернулись, но сроки очень большие - называется 2024 год.

Новое учреждение здравоохранения в областном центре появится по поручению главы государства. Финансирование будет вестись из республиканского и областного бюджетов. В частности, из инвестиционной программы региона в нынешнем году на эти цели планируется направить Br8,3 млн. Поставка медицинского оборудования будет осуществляться централизованно за счет Министерства здравоохранения.

видео - ВаськаПилот

Взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детская - на 600, в женской консультации смогут принимать 190 пациенток.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дату начал стройки мы не знаем, но сообщения о ней появились в прессе примерно с месяц назад. За это время в мире вспыхнула эпидемия коронавируса, и китайцы успели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 г. - исследование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика