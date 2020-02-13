Где-то с месяц назад началось строительство нового медцентра на Вульке. Смотрите, как идут работы

Источник материала: Виртуальный Брест

Дату начал стройки мы не знаем, но сообщения о ней появились в прессе примерно с месяц назад. За это время в мире вспыхнула эпидемия коронавируса, и китайцы успели от и до построить целую больницу. Жаль, что наши так не умеют. Хотя, с другой стороны, у нас ведь нет коронавируса, нам не очень надо.





На самом деле о постройке многопрофильного медицинского центра говорили ещё до празднования Тысячеления. Но тогда "не потянули", согласитесь, и финансы, и рабочие руки были брошены на другие объекты. Сейчас к проекту вернулись, но сроки очень большие - называется 2024 год.

Новое учреждение здравоохранения в областном центре появится по поручению главы государства. Финансирование будет вестись из республиканского и областного бюджетов. В частности, из инвестиционной программы региона в нынешнем году на эти цели планируется направить Br8,3 млн. Поставка медицинского оборудования будет осуществляться централизованно за счет Министерства здравоохранения.

видео - ВаськаПилот

Взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детская - на 600, в женской консультации смогут принимать 190 пациенток.