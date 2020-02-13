В Тихом океане спасли людей, больше месяца дрейфовавших без еды

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Solomon Star.





22 декабря 2019 года лодка, в которой находилось 12 человек, покинула Бугенвиль - самый большой из Соломоновых островов и взяла курс на атолл Килинаилау.





Вскоре лодка перевернулась, и несколько человек утонули.





Их спутники вычерпали из лодки воду и продолжили путь. Когда кончилась еда, они питались проплывающими мимо кокосовыми орехами и утоляли жажду дождевой водой, которую собирали в миску. Несколько раз недалеко проходили рыболовные суда, но не замечали их.





Некоторые из уцелевших погибли, так и не дождавшись спасения.





За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых на ней оставались только четыре человека из 12. 23 января их подобрало рыболовное судно.





Через неделю спасенных высадили в столице Соломоновых островов - городе Хониара. После 32-дневного плавания все четверо были крайне истощены и сейчас проходят лечение.