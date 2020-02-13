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В Тихом океане спасли людей, больше месяца дрейфовавших без еды
Источник материала: Партизан
В Тихом океане спасли четырех человек, больше месяца дрейфовавших на небольшой лодке без еды. За это время погибли восемь их спутников.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Solomon Star.
22 декабря 2019 года лодка, в которой находилось 12 человек, покинула Бугенвиль - самый большой из Соломоновых островов и взяла курс на атолл Килинаилау.
Вскоре лодка перевернулась, и несколько человек утонули.
Их спутники вычерпали из лодки воду и продолжили путь. Когда кончилась еда, они питались проплывающими мимо кокосовыми орехами и утоляли жажду дождевой водой, которую собирали в миску. Несколько раз недалеко проходили рыболовные суда, но не замечали их.
Некоторые из уцелевших погибли, так и не дождавшись спасения.
За четыре недели лодка преодолела около двух тысяч километров и приблизилась к острову Новая Каледония. К тому времени в живых на ней оставались только четыре человека из 12. 23 января их подобрало рыболовное судно.
Через неделю спасенных высадили в столице Соломоновых островов - городе Хониара. После 32-дневного плавания все четверо были крайне истощены и сейчас проходят лечение.
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В Тихом океане спасли четырех человек, больше месяца дрейфовавших на небольшой лодке без еды. За это время погибли восемь их спутников.
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