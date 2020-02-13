Власти прислушиваются к мнению брестчан по поводу уплотнения застройки - зампред горисполкома

Источник материала: Виртуальный Брест

Городские власти прислушиваются к мнению брестчан по поводу уплотнения застройки областного центра. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский после встречи с жителями центральной части города, передает корреспондент БЕЛТА.





Поводом для встречи стал вопрос строительства многоэтажного дома на пересечении улиц Мицкевича и Кирова. На месте подлежащего сносу нежилого здания изначально планировалось возвести девятиэтажку с объектами общественного назначения на первом уровне и встроенным подземным паркингом. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, в том числе озеленение, обустройство транспортных и пешеходных связей, детской игровой площадки. Во время общественного обсуждения местные жители внесли свои пожелания по поводу размещения и уменьшения высоты проектируемого дома. Также их беспокоит проблема нехватки парковочных мест.

С учетом пожеланий и требований, высказанных во время общественного обсуждения и градостроительного совета, проект был изменен. Доработанный вариант сегодня презентовали в горисполкоме. "Людей услышали. То, о чем глобальном они просили, будет реализовано в этом объекте. Мы приняли сторону и жильцов, и застройщика. Думаю, на сегодняшней встрече спор подошел к завершению", - сказал Николай Якубовский.

В частности, высоту дома уменьшили до семи этажей. С учетом требований инсоляции жителей соседних домов здание немного сместили вглубь. Зампредседателя обратил внимание, что впервые в Бресте парковки для 100% квартир (их в доме 36) будут подземными. Такой опыт будет полезен будущим застройщикам центральной части города.

Николай Якубовский обратил внимание, что согласно генеральному плану развития Бреста до 2030 года, город останется в своих границах и не будет расширяться. В этой связи в областном центре будет вестись уплотнение существующей застройки, строительство будет точечным.