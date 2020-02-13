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Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

13.02.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во всех домах Минска удалось добиться значительного улучшения качества воды благодаря обновлению и автоматизации процессов подачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Теперь вся поступающая в квартиры вода соответствует самым высоким стандартам. При этом ежегодно специалисты перекладывают и модернизируют более 22 километров водопроводных сетей. Это в четыре раза больше, чем еще пару лет назад.

Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Сейчас Минскводоканал готовится к модернизации Минской очистной станции. Особый акцент сделают на улучшении систем водоотведения. При этом используют международный опыт. С этой целью в Минске организовали международную конференцию с участием специалистов отрасли из Австрии, Германии, Венгрии, России, Польши и Казахстана. К слову, взаимовыгодное сотрудничество уже налажено и дает свои результаты.

Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
У нас прекрасные отношения с венгерским водоканалом. Они тоже сегодня здесь присутствуют. Год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках этой конференции в присутствии посла Венгрии. За год наша делегация минского водоканала представила Республику Беларусь на Всемирном водном саммите в Будапеште. Мы провели совместный венгерско-белорусский водный стол на нашей площадке и мы посетили объекты. И самые интересные технологии венгерские, которые есть, тоже приезжают сюда.

Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Сейчас в сутки Минск потребляет почти 500 тысяч кубических метров воды. Общая протяженность водопроводных сетей – более 3 000 километров.

Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи

Люди в материале: Олег Аврутин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во всех домах Минска удалось добиться значительного улучшения качества воды благодаря обновлению и автоматизации процессов подачи, сообщили в...
 
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