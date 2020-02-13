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Вода в Минске стала качественной. Минскводоканал обновил процесс подачи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во всех домах Минска удалось добиться значительного улучшения качества воды благодаря обновлению и автоматизации процессов подачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь вся поступающая в квартиры вода соответствует самым высоким стандартам. При этом ежегодно специалисты перекладывают и модернизируют более 22 километров водопроводных сетей. Это в четыре раза больше, чем еще пару лет назад.
Сейчас Минскводоканал готовится к модернизации Минской очистной станции. Особый акцент сделают на улучшении систем водоотведения. При этом используют международный опыт. С этой целью в Минске организовали международную конференцию с участием специалистов отрасли из Австрии, Германии, Венгрии, России, Польши и Казахстана. К слову, взаимовыгодное сотрудничество уже налажено и дает свои результаты.
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Сейчас в сутки Минск потребляет почти 500 тысяч кубических метров воды. Общая протяженность водопроводных сетей – более 3 000 километров.
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Новости Беларуси. Во всех домах Минска удалось добиться значительного улучшения качества воды благодаря обновлению и автоматизации процессов подачи, сообщили в...
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