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Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

13.02.2020 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Узнать о проблемах белорусов без купюр и оценить эффективность работы местной власти помогают выездные приемы граждан. 13 февраля с жителями Быхова встретился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

Говорили о том, что волнует людей – земельных спорах, отсутствии детских игровых площадок, конфликтах с соседями, жилищных и коммунальных вопросах. Всего обратились около 20 человек. И хотя на встречу собирались вдвое больше, часть вопросов удалось решить на этапе подготовки.

Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

Подобные приемы – полезная практика. Для граждан это способ заявить о важных проблемах, которые тут же возьмут на контроль, а для власти – весьма действенный услышать вопросы, которые волнуют людей, из первых уст.

Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
В прошлом году всего в Администрацию Президента поступило более 26 тысяч обращений. Каждое четвертое – это обращение из сельских районов.

Безусловно, более активная работа должна быть и местных органов власти, и, конечно же, депутатского корпуса. Чрезвычайно важно слышать и видеть те вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют жителей белорусской глубинки.

Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов

Приемы продолжатся и 14 февраля. В Березовке Лидского района обращения выслушает помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове с местными жителями встретится представитель Администрации Президента.

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Новости Беларуси. Узнать о проблемах белорусов без купюр и оценить эффективность работы местной власти помогают выездные приемы граждан. 13 февраля с жителями...
 
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