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«У наших стран много общих вызовов». О чём говорили Президент Беларуси и глава МИД Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом 13 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с главой федерального департамента иностранных дел этой страны Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый в истории визит официального представителя Швейцарии такого уровня в Беларусь.
Минск и Берн объединяет прежде всего торгово-экономическое сотрудничество. В 2019 году товарооборот составил почти 260 миллионов долларов. Швейцария входит в десятку стран по потреблению белорусских услуг и в число пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В стране работают больше сотни компаний со швейцарским капиталом.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Это при том, что в Швейцарии минимум полезных ископаемых и плодородных земель, нет выхода к морю. Сами швейцарцы самым прибыльным своим природным ресурсом с гордостью называют людей. Немаленький процент государство активно инвестирует в образование своих граждан. Ежегодные расходы из бюджета – порядка 30 тысяч долларов. Швейцарские знания ценятся и за рубежом – это престижно.
Но успех у страны был не всегда. Еще каких-то 150 лет назад европейское государство считалось самым бедным в регионе. Но это страницы прошлого, а на страницах настоящего – в каждом абзаце об очередном успехе в промышленности.
Встреча Александра Лукашенко с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии вполне объяснима. Страна – в пятерке крупнейших инвесторов в Беларусь. Но этот показатель не предел, нам явно есть что развивать.
– Приветствую вас, господин министр.
Для зарубежных партнеров мы открыты. Готовы наращивать товарооборот, сегодня он 260 миллионов долларов, и, желательно, по позиции экспорта. Пока между ввозом и вывозом дисбаланс. Готовы говорить и о выгодных инвестусловиях для швейцарского бизнеса.
В политику Иньяцио Кассис – медик по образованию – пришел 13 лет назад. Это первый визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.
Президент в стране меняется каждый год. У них работает исполнительный совет из семи представителей – это и есть основной институт верховной власти в стране. Из совета выбирается первый среди равных сроком как раз на год.
Новости Беларуси. О расширении диалога между двумя странами задумались несколько лет назад. Здесь большую роль сыграл «украинский вопрос». Европа «присмотрелась» к Беларуси как мирной площадке.
Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:
Мы рады, что Беларусь в последние годы как раз движется в этом направлении. Кроме того, ваша страна немало достигла в вопросах урегулирования украинского кризиса.
Один из самых значимых и успешных совместных проектов – предприятие «Штадлер Минск». Завод в Фаниполе работает с 2013 года. Все начиналось с покупки БЖД швейцарских электричек. После страны задумали создать одну на двоих площадку. Швейцарское качество и белорусский опыт – то, что особенно ценится на рынке.
Тише, технологичнее и удобнее – все самое лучшее с умом постарались объединить конструкторы и дизайнеры. Один из продуктов совместной работы – вагон поезда «нового поколения» столичной подземки, замена поездам-пенсионерам. Внутри – удобные места, сквозные проходы в вагонах, USB-розетки, места для людей с ограниченными возможностями.
Партнерство между странами дополняет и парламентская белорусско-швейцарская группа дружбы, которую создали в 2017-м. Это еще один импульс в двустороннем диалоге по всем направлениям.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Тему сотрудничества после встречи во Дворце Независимости продолжили уже на переговорах в МИДе. Из главного – Швейцария намерена увеличить товарооборот с Беларусью вдвое.
Ускорять темпы будут за счет инвестиций. Для этого нужны соответствующие условия, и стороны готовы работать над этим. Уже запланировано заседание белорусско-швейцарского торгового комитета.
Кроме бизнеса есть еще и политика, и дипломатия, и гуманитарное сотрудничество.
Еще одно подтверждение серьезности наших намерений на дальнейший диалог – открытие посольства Швейцарии на месте прежнего отделения диппредставительства.
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Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом 13 февраля заявил Александр Лукашенко на...
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