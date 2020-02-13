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Зачем глава МИД Швейцарии завтракал со швейцарской диаспорой перед встречей с Президентом Беларуси?

13.02.2020 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 февраля состоялась встреча Александр Лукашенко и главы федерального департамента иностранных дел Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем глава МИД Швейцарии завтракал со швейцарской диаспорой перед встречей с Президентом Беларуси?

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:
Когда я посещаю другие государства, есть определенная традиция: прежде чем встречаться с политиками, я провожу встречу со швейцарской диаспорой – теми швейцарскими гражданами, которые живут в стране, вносят определенный вклад в ее развитие.

Сегодня утром у меня был такой завтрак со швейцарцами, живущими в Беларуси. Среди них Петер Шпулер. Я очень хорошо его знаю по прежней работе в парламенте. Также на этой встрече был представитель Красного Креста – это гуманитарное направление. И три других гражданина Швейцарии. Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие Беларуси. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси.

Зачем глава МИД Швейцарии завтракал со швейцарской диаспорой перед встречей с Президентом Беларуси?

Люди в материале: Иньяцио Кассис
 
 
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Новости Беларуси. 13 февраля состоялась встреча Александр Лукашенко и главы федерального департамента иностранных дел Швейцарии, сообщили в программе Новости «24...
 
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