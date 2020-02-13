Посмотрите на квартиры в Минске за миллион долларов. Стоят таких денег?

Источник материала: KYKY

Сразу к делу: на рынке минского жилья появились новые оптимистичные предложения: три квартиры, за которые хотят по миллиону долларов. TUT.by показал , как они выглядят.

Раз

Сейчас в жилом комплексе «У Троицкого» продается трехкомнатная квартира площадью 179,4 квадратного метра. Жилье расположено на пятом этаже. В квартире два санузла, три балкона, сделан ремонт. Цена – миллион долларов в эквиваленте, по 5 574 доллара за квадратный метр.





Два

Еще одна квартира на миллион долларов есть в ЖК «Маяк Минска», в недавно сданном в эксплуатацию доме. Этот объект застройщик возводил за свой счет и жилье в нем до сдачи дома не продавалось. Площадь квартиры – 171 квадратный метр, расположена на последнем 13-м этаже. Жилье без отделки, но застройщик проиллюстрировал его дизайн-проектом. Цена – 1,04 миллиона долларов, по 6 064 за квадратный метр.

Три

В малоэтажной застройке в Дроздах на улице Пионерской предлагают квартиру площадью 165,4 квадратного метра. Жилье с ремонтом. Цена – 1,1 миллиона долларов в эквиваленте, по 6 651 за «квадрат».

Фото в материале: realt.by.