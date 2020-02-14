Здравницы Брестской области в 2019 году увеличили экспорт услуг почти на 10%

Источник материала: Виртуальный Брест

Экспорт услуг в здравницах Брестской области в 2019 году вырос на 9,8% по сравнению с 2018-м, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника регионального представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.





В минувшем году в санаториях региона отдохнули и оздоровились 23,5 тыс. иностранных туристов (в 2018-м - 22,9 тыс.), которым оказано услуг на Br18,7 млн. В том числе возможностью безвизового въезда воспользовались 411 иностранцев. По-прежнему основную массу иностранных отдыхающих составляют россияне (92%). На втором и третьем местах - граждане Польши и Германии. Немногим меньше представителей Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Качество и уровень сервиса в здравницах Брестской области также оценили граждане Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Словакии, Италии, Чехии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции, Дании, Ирландии - всего более 30 стран.

Больше всего иностранцев (4,7 тыс.) принял санаторий "Буг". Более 4 тыс. зарубежных граждан оздоровились в санаторно-курортной организации "Брестагроздравница", почти 3 тыс. - в санатории "Ружанский". К слову, все эти организации, а также санатории "Солнечный" и "Надзея", самостоятельно прошли сертификацию как туроператоры и начали работать напрямую с иностранными гражданами.

В санаторно-оздоровительную систему Брестской области входят 45 организаций, которые одновременно могут принять свыше 8,2 тыс. человек. Ежегодно собственники здравниц инвестируют значительные средства в улучшение материальной базы, расширение перечня услуг. В прошлом году на эти цели было израсходовано Br7,1 млн. Так, в санатории "Надзея" реконструировали актовый зал и холл, заменили кровлю. В "Брестагроздравнице" модернизировали бассейн, провели тепловую реабилитацию здания, улучшили комфорт в жилых комнатах.

Всего в здравницах региона в прошлом году отдохнули около 102 тыс. человек, которым предоставлено санаторно-оздоровительных услуг на Br69,4 млн (темп роста 105,5% к уровню 2018-го). Выручка от дополнительных платных услуг выросла на 14% и составила Br8,6 млн. В целом заполняемость санаторно-курортных учреждений области за 2019 год составила 87,6%.

По льготным путевкам оздоровились 121,9 тыс. жителей области - на 1 тыс. больше по сравнению с 2018-м. На эти цели затрачено Br27,3 млн бюджетных средств. Своим правом на внеочередное бесплатное получение путевок воспользовались 38 ветеранов войны, 1438 инвалидов I и II группы. Также в санаториях и оздоровительных лагерях всех типов отдохнули и оздоровились 111 тыс. детей (2018-м - 109,8 тыс.).