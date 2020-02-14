Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С января 2020 года в Беларуси начала функционировать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.

Переход на новую систему оплаты труда предусматривает в качестве основы для исчисления окладов работников бюджетной организации базовую ставку (вместо действовавшей тарифной ставки первого разряда). С 1 января 2020 года она составляет 185 рублей. Этот норматив будет пересматриваться ежегодно с учетом прогноза развития экономики Беларуси на очередной год.

Кардинальные изменения коснулись и непосредственно тарифной сетки для оплаты труда бюджетников. Число тарифных разрядов было сокращено с 27 до 18. В обновленной сетке работники распределены по профессионально-квалификационным группам в соответствии со своими трудовыми функциями (учитывающими сложность и напряженность труда, ответственность выполняемой работы), а также квалификационными требованиями, предъявляемыми к занятию должностей.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее — Указ) заработная плата работников бюджетных организаций состоит из оклада (тарифный коэффициент по тарифной сетке умноженный на базовую ставку), стимулирующих (надбавки и премии) и компенсирующих (доплаты) выплат.

Учитывая разную специфику деятельности отраслей бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм, соцзащита и другие), право определять компенсирующие и стимулирующие выплаты предоставлено отраслевым министерствам, и поэтому в каждой из сфер будут свои особенности расчета заработной платы.

Размеры стимулирующих выплат, порядок и условия оказания материальной помощи определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций.

Вместе с тем, не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии), которые действовали на момент внедрения новых условий труда.

Получив на руки расчетный листок за январь 2020 года, не спешите делать выводы, что ваша заработная плата стала ниже, так как ряд выплат, произведенных в декабре, не учитывается при сравнении предыдущего и действующего уровня оплаты труда. Зачастую в декабре работникам выплачиваются дополнительные премии из экономии по фонду заработной платы и фонду материальной помощи. При получении организацией доходов от внебюджетной деятельности практикуется выплата из данных источников к новогодним праздникам. И все эти выплаты, сопоставляя заработные платы, необходимо исключить.

Уважаемые работники бюджетной сферы! если у вас возникнут сомнения о правильности соблюдения в отношении вас норм Указа, рекомендуем, в первую очередь, обратиться за разъяснением к нанимателю, в частности, в бухгалтерско-экономическую службу организации по месту работы. Попросите выдать вам «сравнительный листок», где была бы приведена ваша заработная плата за декабрь 2019 и январь текущего года, сформированная с учетом разъяснений Министерства труда и социальной защиты. Если же останутся неразрешенные вопросы, вы можете получить консультацию в отделе занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома (тел.: 5-15-86, 5-91-60, 5-12-87).

Татьяна ТОЛСТИК,

начальник управления по труду, занятости

и социальной защите Несвижского райисполкома.