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Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?

14.02.2020 07:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Еженедельно выявляя десятки правонарушений, сотрудники Минской региональной таможни сталкиваются с необычными, выделяющимися на общем фоне, попытками незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Особое место в данном списке занимают попытки незаконной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО). К слову, абсолютно все МПО, прибывающие в нашу страну, оформляются сотрудниками Минской региональной таможни

5 место: «Психотроп под видом чая»

В марте 2019 года в международном почтовом отправлении из Китая были обнаружены две упаковки сухой растительной массы. Отправитель заявил о перемещении чая, однако экспертиза установила, что под видом чая пересылался опасный психотроп, не используемый в медицинских целях, – трава эфедры.

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Фото: Минская региональная таможня

4 место: «Детская открытка с «сюрпризом»

В июле 2019 года в посылке, поступившей из Нидерландов, таможенники обнаружили пакетик марихуаны, который был приклеен внутри детской открытки. Помимо этого, в доме получателя «недетской» посылки сотрудники таможни обнаружили специальную курительную трубку с частицами марихуаны внутри.

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Фото: Минская региональная таможня

3 место: «752 не почтовые марки»

В сентябре 2019 года сотрудники таможни пресекли две попытки пересылки из Польши в адрес белорусов марок, пропитанных опасным психотропным веществом – лизергидом (ЛСД). В первом случае 750 марок были запаяны в вакуумный пакет, а во втором – служебная собака обнаружила две марки, спрятанные внутри пересылаемой поздравительной открытки. Все марки оказались пропитаны ЛСД.

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Фото: Минская региональная таможня

2 место: «Янтарная посылка»

В августе 2019 года в четырех почтовых отправлениях, которые следовали из Беларуси в Кувейт, таможенники обнаружили 12 кусков необработанного янтаря, вывоз которого с территории ЕАЭС запрещен. В сопроводительных документах информация о пересылке минерала, общий вес которого составил около 6 кг, упомянута не была. Отправители пытались вывезти янтарь под видом камней для аквариума и сувениров.

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Фото: Минская региональная таможня

1 место: «Кокаин вместо батарейки»

В апреле 2019 года сотрудники таможни в одной из посылок из Израиля обнаружили кокаин. Отправитель намеревался обмануть таможенников, используя необычный способ сокрытия запрещенного вещества. Так, кокаин в прозрачном пакете был завернут в фольгированную бумагу, которая, в свою очередь, была помещена в отсек для батареи в б/у машинке для стрижки. К слову, начиненная наркотиком машинка вместе с насадками и инструкцией находилась в коробке из-под мобильного телефона.

Посылка с «сюрпризом». Как нарушители маскируют запрещенные предметы?
Фото: Минская региональная таможня
 
 
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