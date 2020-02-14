19 февраля с 10 до 12 часов прямую телефонную линию проведет начальник отдела архитектуры и строительства Волковысского райисполкома Василий Васильевич Сачевичик.

Вопросы можно задать по телефону 4-13-05.

Фото vbsvva.blogspot.com