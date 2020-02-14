19 февраля с 10 до 12 часов прямую телефонную линию проведет начальник отдела архитектуры и строительства Волковысского райисполкома Василий Васильевич Сачевичик.
Вопросы можно задать по телефону 4-13-05.
Фото vbsvva.blogspot.com
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Начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома проведет прямую линию
14.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
19 февраля с 10 до 12 часов прямую телефонную линию проведет начальник отдела архитектуры и строительства Волковысского райисполкома Василий Васильевич Сачевичик.
Вопросы можно задать по телефону 4-13-05.
Фото vbsvva.blogspot.com
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19 февраля с 10 до 12 часов прямую телефонную линию проведет начальник отдела архитектуры и строительства Волковысского...
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