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В Беларуси рекордно увеличился разрыв между зарплатами мужчин и женщин

14.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Беларуси был рекордно большой разрыв между зарплатами женщин и мужчин. По данным Белстата, средняя женская зарплата равнялась 72,7% мужской. Для сравнения, в 2016 году эта разница была меньше: тогда женские зарплаты составляли 78,5% мужских. Причем среди высокооплачиваемых специалистов гендерный разрыв в уровне доходов оказался еще больше. Об этом рассказала научный сотрудник исследовательского центра BEROC Мария Акулова во время дискуссии на тему «Дискриминация на рынке труда в Беларуси» в Пресс-клубе.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В госсекторе разрыв в зарплатах мужчин и женщин больше, чем в частном

Результаты опроса «Поколения и гендер», который прошел в Беларуси в 2017 году, подтверждают, что разница в средней зарплате мужчин и женщин существует и составляет около 22,6%. Это исследование помогло выяснить чуть больше подробностей. Например, зарплатный разрыв в пользу мужчин есть как в тех профессиях, которые считаются мужскими, так и в тех, которые считаются женскими.

— Получается, вне зависимости от профессионального выбора женщины, будь она менеджером или неквалифицированным работником, доход у нее все равно будет меньше по сравнению с мужским, — объясняет Мария Акулова.

Эксперты обратили внимание и на то, что среди высокооплачиваемых работников разбежка зарплат больше, чем среди тех, кто зарабатывает мало.

— Если мы возьмем нижние 10% населения по уровню дохода, то здесь средний разрыв между мужскими и женскими зарплатами составляет 14,5%. При этом в верхних 10% разрыв значительно больше и составляет порядка 35,6%, — отмечает Мария Акулова. — Почему такая существенная разница? Для нижних 10% выборки у нас существует минимальный размер оплаты труда, который наниматель обязан выплачивать вне зависимости от квалификации, в то время как при более высоком уровне дохода есть определенные вариации.

Также выяснилось, что в госсекторе разрыв между зарплатами мужчин и женщин больше, чем в частном: 24,1% против 21,4%.

— Это означает, что в частном секторе более важно то, какой у тебя уровень квалификации, что ты будешь приносить компании, какая у тебя ценность, — предполагает Мария Акулова.

После рождения детей зарплата женщин снижается, а мужчин — не меняется

Также эксперты BEROC решили выяснить, существует ли в Беларуси такое понятие, как «штраф за родительство» (снижение зарплат у женщин после рождения ребенка). Для этого они проанализировали данные выборочных опросов домохозяйств Белстата за 2006−2016 год.

Оказалось, что женщины с детьми в среднем зарабатывают на 14,4% меньше, чем женщины без детей. И чем выше уровень образования, тем больше этот разрыв. Так, женщины со средним образованием после рождения детей зарабатывают на 8% меньше, со средним техническим — на 13,4%, а с высшим — на 20,4%. Мария Акулова объясняет, что больший «штраф» для высококвалифицированной рабочей силы объясняется тем, что «изначально инвестиции в человеческий капитал были выше».

— Вы больше учились, работали в более конкурентной среде. Поэтому чем дольше срок, на который вы уходите с рынка труда, тем больше вымывается ваш человеческий капитал, — говорит эксперт.

Любопытно, что в некоторых странах помимо «штрафа» за родительство есть еще и «премия» за него же. Но ее после рождения детей обычно получают мужчины.

— Их уровень доходов растет, потому что у них появляется мотивация зарабатывать больше, они начинают больше вовлекаться в работу, потому что им нужно обеспечивать больше членов семьи. Но у нас такого эффекта не наблюдается. Возможно, это особенности Беларуси, которые не позволяют зарплате быстро расти, — комментирует Мария Акулова.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению Марии Акуловой, сложно сказать, является эта разница в зарплатах дискриминацией или нет.

— Это особенности функционирования нашего рынка труда. (…) С одной стороны, мы поддерживаем рождаемость, у нас достаточно щедрая государственная поддержка. С другой стороны, есть трехлетний декрет, который приводит к очень сильному ухудшению квалификации, — говорит эксперт. — Когда нет возможности раньше выйти на рынок труда, за три года значимая часть женщин становится менее конкурентоспособной по сравнению с коллегами. Мы считаем, что в какой-то момент Беларуси придется сокращать декретный отпуск, потому что он негативно сказывается на росте ВВП и приводит к тому, что на рынке труда существует очень четкое неравенство.

У женщин есть право выйти из отпуска по уходу за ребенком и раньше, однако, по словам Марии Акуловой, для этого есть барьер — отсутствие инфраструктуры, из-за которого «у многих нет возможности продолжать свою карьеру».

— Не все могут позволить себе няню, у нас нет локальных частных детских садов, чтобы сгладить эти разрывы. А ваш работодатель может быть не согласен предоставить вам более гибкий график работы, в то время как в других странах такие ситуации не настолько зарегулированы: там позволяют работать из дома, выходить на неполный рабочий день. Там смотрят на ценность сотрудника, а не на то, что работать обязательно нужно из офиса и 8 часов в день, — констатирует Мария Акулова.

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В госсекторе разрыв в зарплатах женщин и мужчин оказался больше, чем в частном. А еще мужчины зарабатывают гораздо больше женщин в категории высокооплачиваемых...
 
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