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Белорусам начали сообщать о долгах c помощью СМС-рассылки
14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусов начали информировать о долгах с помощью СМС-рассылки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передает телеканал «МИР 24».
Отправлять сообщения будут централизованно, при помощи автоматизированной системы.Такая мера должна сократить количество исполнительных производств в стране. Дело в том, что многие граждане попросту не знают, что у них есть задолженность.
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Отправлять сообщения будут централизованно, при помощи автоматизированной системы.
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