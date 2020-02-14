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Белорусам начали сообщать о долгах c помощью СМС-рассылки

14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусов начали информировать о долгах с помощью СМС-рассылки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передает телеканал «МИР 24».

«Мы планируем по каждому возбуждаемому исполнительному производству отправлять должнику смс-сообщение, что у него имеется долг, есть исполнительное производство, и за соответствующей информацией можно обратиться в такую-то структуру», – сообщил министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский.

Отправлять сообщения будут централизованно, при помощи автоматизированной системы.Такая мера должна сократить количество исполнительных производств в стране. Дело в том, что многие граждане попросту не знают, что у них есть задолженность.  

В будущем году в стране появится и банк данных исполнительных производств. Такой ресурс поручил создать президент Беларуси. Воспользоваться им смогут не только госорганы, суды, нотариусы и правоохранительные органы, но также предприниматели и физические лица.



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Отправлять сообщения будут централизованно, при помощи автоматизированной системы.
 
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