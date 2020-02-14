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В Лиде собутыльник ударил 77-летнего бомжа и украл у него деньги

14.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде собутыльник ударил 77-летнего бомжа и украл у него деньги

39-летний уроженец Кореличского района ударил гражданина без определенного места жительства и забрал у него деньги.

29 января 77-летний мужчина без определенного места жительства находился в помещении автовокзала в городе Лида. Вместе с ним был и наглядно ему знакомый гражданин, с которым они распивали спиртные напитки.

Ближе к закрытию станции граждане отправились на железнодорожный вокзал. В сквере на престарелого мужчину напал его знакомый. Потерпевший получил один удар в лицо и лишился 50 белорусских рублей, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

«После инцидента мужчина пришел в ЛПМ на станции Лида. Он рассказал о происшествии, но затем изменил показания, сообщив, что упал сам. При проведении дальнейшей проверки данная информация не подтвердилась. Нами был установлен мужчина, который перед нападением шел вместе с потерпевшим. Так же он попал в объектив камеры видеонаблюдения одного из магазинов. Фотография данного гражданина была направлена в близлежащие райотделы милиции. Сотрудники Ивьевского РОВД установили личность данного гражданина. Мужчина уроженец Кореличского района, некоторое время назад попадал в поле зрение Ивьевской милиции, последнее время он работает в Лиде. 5 февраля подозреваемый был задержан на рабочем месте. При беседе он сознался в содеянном и рассказал, что украденные деньги были потрачены на спиртное. Его действиям дана правовая оценка» – рассказал начальник ЛПМ на станции Лида майор милиции Юрий Попов.

 
 
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39-летний уроженец Кореличского района ударил гражданина без определенного места жительства и забрал у него деньги. 29 января 77-летний мужчина без определенного...
 

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