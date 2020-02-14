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«Мужчина принял участие в фотосессии первых леди. Общественность была в шоке». Топ стильных однополых пар

14.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До сих пор популярно представление о том, что однополые отношения не могут быть счастливыми, а представители ЛГБТ выглядят асоциально. Но День св. Валентина дает возможность взглянуть на эти клише с другой стороны, и сегодня мы публикуем список самых стильных однополых пар.

Об авторе:

Екатерина Гордеева, fashion-редактор, специалист по стратегическому имиджу


Рикки Мартин и Джвани Йосеф

На протяжении 14 лет длился горячий роман Рикки Мартина и мексиканской телеведущей Ребекки де Альбы. Тогда, в начале нулевых, никто не ожидал последующего каминг-аута артиста.

Слухи о гомосексуальности Мартина появились после небывалого успеха клипа «Livin' la Vida Loca» у ЛГБТ-сообщества. В декабре 2000-х во время интервью «The Mirror» Мартина попросили рассказать о его сексуальной ориентации. Певец разозлился и ответил: «Никого не касается, был я в постели с коровой, с метлой или с женщиной. Я не собираюсь никому сообщать, гей я или нет».


Десять лет понадобилось певцу, чтобы суметь открыто признаться: он гей.

Мартин отметил: «Все эти годы молчания и критики сделали меня сильнее и напомнили мне, что признание приходит изнутри, что такая правда дает мне силу бороться с эмоциями, о которых я даже не знал».

Свою вторую половинку, шведско-сирийского художника Джвани Йосефа, Мартин встретил в 2016 году. По словам певца, это была любовь с первого взгляда. В январе 2018 года Мартин и Йосеф официально сочетались законным браком. Сейчас пара воспитывает троих детей.


Мужчины следят за своими фигурами, и у пары хороший вкус. Оба одеваются в соответствии с последними тенденциями, приобщая к моде и своих старших сыновей.

Йоханна Сигурдардоттир и Йонина Леосдоттир

Йоханна Сигурдардоттир — первая в истории открытая бисексуалка, возглавившая правительство. С 2009 по 2013 она занимала пост премьер-министра Исландии. Кроме того, Сигурдардоттир также стала первой женщиной-главой правительства, официально вступившей в однополый брак.


Йоханна не сразу приняла свою бисексуальность. Так, первый брак экс-главы правительства Исландии был заключен с мужчиной. С 1970-го по 1987 год она была замужем за Торвальдуром Штейнаром Йоханессоном. В этом браке у пары родилось двое сыновей.

В 1983 году Сигурдардоттир знакомится с исландской писательницей и драматургом Йониной Леосдоттир, которая на тот момент так же состояла в традиционном браке и воспитывала сына.

Женщины вместе боролись за права женщин и вскоре поняли, что их объединяют не только политические убеждения. Сигурсадоттир и Леосдоттир подают на развод и начинают строить свои отношения.

Роман длинной в тридцать лет нельзя назвать простым. Опасаясь общественного порицания, пара не афишировала свои отношения.

Еще через десять лет, в тот же день, когда в Исландии вступила в силу принятая парламентом поправка, разрешающая однополые браки, премьер-министр и писательница заключили брак. О трудном пути к личному счастью Йонина написала книгу «Йоханна и я».


Женщины ведут активный образ жизни и предпочитают комфортные, расслабленные комплекты. Несмотря на свой высокопоставленный статус, они выглядят просто и «обычно», что нравится жителям Исландии.

«Где же тут стиль?» — спросите вы.

Дело в том, что выглядеть как электорат — стилистическая фишка, которую используют многие политики, чтобы казаться ближе избирателям.

Ксавье Беттель и Готье Дестне

Ксавье Беттель — действующий премьер-министр Люксембурга. Беттель смог построить головокружительную политическую карьеру: в 26 лет он стал одним из самых молодых депутатов Европы.

До прихода на пост премьера, Ксавье был мэром европейской столицы.


«Мне часто задают вопрос, каково это быть открытым мэром-геем европейской столицы. Люди выбирали нас не за то, что мы гомосексуалы… А за наши профессиональные и личные качества, — заявил Беттель в интервью журналу Têtu. — Избиратели видят, как я исполняю свои обязанности… Их выбор — это признание моей работы».

Как и госпожа Сигурсадоттир, Беттель долгое время был вынужден скрывать свою ориентацию, ведь каминг-аут мог поставить крест на его продвижении по службе.

Беттель женился в августе 2015 года после легализировали однополых браков в Люксембурге. Его избранником стал бельгийский архитектор Готье Дестнеа.

«У меня только одна жизнь, и я не хочу ее прятать», — отметил тогда политик.

Став мужем премьер-министра, Готье старался держатся в тени и редко сопровождал возлюбленного на официальных мероприятиях. Но в 2017 году на саммите стран НАТО пара все-таки появилась вместе.

Тогда Готье Дестнеа принял участие в обязательной протокольной фотографии первых леди.


Выходка шокировала общественность: кто-то критиковал, а кто-то поддерживал Готье. Говорят, особенно злилась на «первого джентльмена» супруга главы Турции, мадам Эрдоган, которая также присутствует на этом фото.

Сейчас мужчины неохотно говорят о своей личной жизни и стараются не давать лишних поводов для слухов. В одежде оба так же скромны: придерживаются консервативного классического стиля, изредка разбавляя его яркими деталями.

Кстати, у Готье можно поучиться искусству подбора аксессуаров. Хороший пример: безукоризненный выбор галстука для своего свадебного костюма. Черный пиджак мог показаться скучным, если бы его не разбавил веселый галстук в еле-заметный черный горошек.


Шон Малони и Рэнди Флорк

Конгрессмен от демократической партии Шон Патрик Малони стал вторым в истории США действующим законодателем, вступившим в однополый брак.

Малони и Рэнди Флорк вместе больше двадцати лет и воспитывают троих приемных детей.


Инициатором бракосочетания выступил Флорк. Мужчина узнал, что его одиннадцатилетняя дочь написала письмо Санта Клаусу, в котором попросила, чтобы ее родители стали настоящей семьей.

Малони и Флорк сохраняют стиль простых парней, надевая смокинг лишь когда того требует протокол. Оба любят джинсы и небрежную многослойность: свитеры поверх рубашек, кардиганы и ветровки.

Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка

Харрис — лауреат трех премий «Эмми», премии «Тони», четырехкратный номинант на премию «Золотой глобус», а также исполнитель роли ловеласа и бабника Барни Стинсона в комедийном сериале «Как я встретил вашу маму».
В отличие от своего экранного героя, Нил — образцовый семьянин. Вот уже несколько лет он верен своему избраннику, актеру и профессиональному шеф-повару Дэвиду Бартке.


Пара начала встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет, после принятия закона о равенстве брака в Нью-Йорке, Харрис и Бартка поженились. Церемонию бракосочетания провела Памела Фрайман — режиссер большинства эпизодов сериала, звездой которого стал Харрис.

Пара воспитывает двойняшек от суррогатной матери: сына Гидеона и дочь Харпер.

Харрис и Барка считаются одной из самых стильных пар Голливуда. Мужчины предпочитают классические костюмы для вечерних выходов и стильный кэжуал для повседневной жизни.


Актеры тщательно продумывают совместные образы. Вот пример отличного family-look: классические фраки дополняют атласные бабочки разных оттенков. Пара выглядит гармонично, при этом каждый из мужчин сохраняет свою индивидуальность.

Эллен Дедженерес и Порша де Росси

Известная американская tv-звезда Эллен Дедженнерес и ее избранница актриса Порша де Росси сочетались браком в 2008 году после легализации однополых браков в Калифорнии.

Обе девушки рано осознали совою гомосексуальность. Так, Порша с 14 лет понимала, что ее привлекают девушки. Несмотря на это, она заключила фиктивный брак с режиссером Мелом Меткэлфом, чтобы получить вид на жительство в США.

Эллен и Порша познакомились в 2004 году и быстро стали жить вместе. Вскоре девушки завели трех собак, 4 кошек и стали веганами.

Спустя четыре года партнерства Дедженнерес подарила Росси кольцо с розовым бриллиантом в три карата и предложила заключить брак. На свадебном торжестве присутствовало всего 19 человек: только самые близкие друзья и родственники. Сама церемония прошла у них дома.

В отличие от многих пар, стиль Росси и Дедженнерес заметно отличается. Элен предпочитает андрогинный стиль. В ее гардеробе много брючных костюмов, а свежие фотографии в платье практически невозможно найти.

Порша наоборот чаще появляется в женственных платьях, подчеркивает декольте и талию. Объединяет пару отменный вкус — их совместные выходы всегда выглядят гармонично.

Джоди Фостер и Александра Хедисон

Джоди Фостер рассказала миру о своей любви к Александре на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Брак с Хедисон — не первые длительные отношения знаменитой актрисы. Так в 2008 году Фостер разорвала четырнадцатилетнее партнерство с подругой и продюсером Сидни Бернард.


При расставании Бернард претендовала на круглую сумму отступных, ведь
большая часть стомиллионного состояния актрисы была заработана в годы их совместной жизни. Однако в итоге разрыв прошел бесконфликтно: Джоди позволила бывшей пассии жить в своих домах и не препятствует ее общению со своими детьми: 9-летним Чарльзом и 6-летним Китом.

В апреле 2014 года Фостер и Хедисон заключили брак. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе. Церемония была закрытой.


Стиль Фостер и Хедисон похож. Обе девушки любят четкие силуэты, простые линии и минимализм. Любопытно, сговариваются ли они, выбирая наряды для красных ковровых дорожек, но практически все совместные выходы пары созвучны.

Как видим, стиль ЛГБТ-пар мало отличается от стиля традиционных. Относитесь проще к тому, что не похоже на вашу модель отношений, будьте красивыми и любите друг друга. Счастливого праздника!

 
 
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До сих пор популярно представление о том, что однополые отношения не могут быть счастливыми, а представители ЛГБТ выглядят асоциально. Но День св. Валентина дает...
 
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