Екатерина Булгакова представляет: «От идеи до театральной сцены»

В экспозиции будут представлены работы художника-постановщика Большого театра Беларуси Екатерины Булгаковой. Продлится до 15 марта.





Персональная выставка театрального художника всегда является итоговым результатом, где вместо цифр и философских тезисов демонстрируется конкретная творческая работа. Труд с историей создания костюма либо декорации. Талантливый художник акцентирует внимание зрителя на находках режиссера, точнее, не отвлекает зрителя от целостной картины сценического полотна. Театр – труд коллективный. Только успех имеет имя. Екатерина Булгакова - состоявшейся художник со знаковой театральной фамилией.













Екатерина Булгакова — автор костюмов к балетам «Анастасия», «Сонеты», «Семь красавиц», «Любовь и Смерть» хореографов Юрия Трояна, Александры Тихомировой, Юрия Пузакова, Ольги Костель, к операм «Аида», «Набукко», «Доктор Айболит» режиссера Михаила Панджавидзе и других спектаклей, поставленных в белорусском Большом и других театрах. Как известно, театральный костюм — это очень важная составляющая спектакля, одежда характеризует героев и помогает артистам перевоплощаться в своих персонажей. Костюм — это также средство художественного воздействия на зрителя. Костюм не ограничивается лишь одеждой, это еще и обувь, и аксессуары, а также грим и прическа. Переоценить значение костюма сложно, ведь он отражает время и место действия, стиль эпохи, является средством выявления характера персонажа. Костюм – это важная часть стилистического решения спектакля, иногда костюм может стать самостоятельным символом, когда зритель с его помощью считывает идею режиссера.









Первый спектакль, в котором Екатерина еще студенткой приняла участие как художник по костюмам — балет «Штраусиана» в Белорусском Музыкальном театре. Параллельно художница создавала коллекции дизайнерский одежды, например, для популярного некогда конкурса «Белой амфоры», и даже занимала призовые места, участвовала, как художник, в подготовке телевизионных программ, но, тем не менее, выпускница Белорусской государственной академии искусств в итоге отдала предпочтение театральному костюму.













В Большом театре Беларуси она работает с 2002 года и создает не только костюмы, но и сценографию для некоторых спектаклей, в их числе «Шопениана», «Фестиваль цветов в Чинзано», «Па де Катр», детская опера «Терем-теремок» и др.

«Художник по костюмам работает в тесной связке с режиссером и художником-постановщиком. Просто так сделать серию костюмов невозможно, они должны быть в контексте всего спектакля. Сначала режиссер рассказывает свою концепцию, объясняет свое видение — оно может быть либо современным и авангардным, либо соответствовать классическим канонам.









Затем делаются наброски, эскизы в карандаше. При этом нужно постоянно пересматривать огромное количество исторического материала. Даже если мы делаем стилизацию, все равно идет переадресация к историческому первоисточнику. После создания эскизов режиссер делает свои замечания, потом приступают к эскизам в цвете. Их выставляют на худсовете, который либо принимает, либо отвергает их. И уже после этого идет воплощение эскизов в материале, это самый сложный процесс. Но и самый интересный — выбор тканей, создание декора, примерки, работа с артистами,» — рассказывает Екатерина.



