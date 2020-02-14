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О незаконном ввозе психотропов

14.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Важнейшими задачами таможенных органов являются обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь, борьба с контрабандой и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленники пытаются идти на различные ухищрения, но благодаря большому практическому опыту сотрудников таможни, современным техническим средствам таможенного контроля и применению служебных собак удается оперативно выявлять и пресекать нарушения таможенного законодательства.

За 2019 год Минская региональная таможня пресекла 68 фактов незаконного ввоза в страну наркотических средств и психотропных веществ, что в 2 раза больше, чем за 2018 г. Из незаконного оборота изъято почти 5,5 кг запрещенных веществ, среди которых: кокаин, героин, трава эфедры, марихуана, маковая солома, масло каннабиса, марки, пропитанные ЛСД, модафинил и другие.

Кроме того, таможенниками изъяты некурительные табачные изделия: более 95 кг насвая и 50 кг снюса.

Всего за 2019 год выявлено почти 10 тыс. административных правонарушений и возбуждено 46 уголовных дел.

Татьяна Линник,

инспектор отдела идеологической работы

Минской региональной таможни.


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Важнейшими задачами таможенных органов являются обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь, борьба с контрабандой и пресечение незаконного...
 
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