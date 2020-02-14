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Задача для китайских детей про кота, стол и черепаху. Сумеете решить?

14.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утверждается, что с этой задачкой может справиться любой китайский ребенок. Проверить эту информацию мы, к великому сожалению, не можем, но сами честно попробовали найти решение — и у нас получилось. 42.TUT.BY предлагает и вам решить задачу про кота, черепаху и стол.

Итак, посмотрите на картинку ниже. На ней изображены кот, стол и черепаха. Попробуйте узнать высоту стола, располагая только такими сведениями. 


Скриншот из видео

Ответ и решение мы, как обычно, опубликуем в понедельник в этом же тексте.

 
 
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