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Задача для китайских детей про кота, стол и черепаху. Сумеете решить?
Источник материала: Tut.by
Утверждается, что с этой задачкой может справиться любой китайский ребенок. Проверить эту информацию мы, к великому сожалению, не можем, но сами честно попробовали найти решение — и у нас получилось. 42.TUT.BY предлагает и вам решить задачу про кота, черепаху и стол.
Итак, посмотрите на картинку ниже. На ней изображены кот, стол и черепаха. Попробуйте узнать высоту стола, располагая только такими сведениями.
Ответ и решение мы, как обычно, опубликуем в понедельник в этом же тексте.
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