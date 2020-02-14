В Бресте в этом году капитального ремонта дождутся 39 домов. Кому повезло?

Источник материала: Tut.by

В 39 домах Бреста проведут капитальный ремонт в 2020 году. Из них четыре на улице Мицкевича, по три на проспекте Машерова и улице Гоголя, пишет «Вечерний Брест».



Фото с сайта remrzn.ru

Самые «старые» дома в списке капремонта на этот год — на Советских Пограничников (№№ 1, 9/2) и площади Свободы (№№ 6,16). Они 1917 года постройки. А самый «молодой» — на улице Янки Купалы, возведен в 1986 г.

Общая площадь квартир жилых домов, подлежащих капремонту, составляет 76 393 кв. м. В прошлом году она была несколько меньше — 52 647 кв. м. В последующие годы картина такая: 2021 — 77 022 кв. м.; 2022 — 79 411 кв. м.; 2023 — 79 630 кв. м.

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда составлена на основании технического состояния жилых домов в целом, а также их конструктивных элементов и инженерных систем.

Кроме того, она будет ежегодно корректироваться, исходя из финансовых средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете, и средств собственников и нанимателей жилых помещений.

Программа капитального ремонта на этот год:







